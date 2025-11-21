आज मुंबईत ''मूल्यांकनाच्या नव्या दिशा'' विषयावर शिक्षण कट्टा
मुंबई, ता. २१ ः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये चिकित्सक विचार, वैचारिक स्पष्टता, विश्लेषण क्षमता या उच्च बोधात्मक क्षमतांची तपासणीसंदर्भात मूल्यांकनाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातील महत्त्व विशद करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटरने शनिवारी (ता. २२) दुपारी तीन ते सायंकाळी पाच या वेळेत ऋणानुबंध सभागृह, तळमजला, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे शिक्षण कट्ट्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
यावर्षीच्या सर्व उपक्रमाची मध्यवर्ती कल्पना ‘मूल्यांकनाच्या नव्या दिशा’ ही ठेवली असून, याच अनुषंगानेच या विषयावर मुंबईत होणाऱ्या या कट्ट्यावर डाॅ. अरुण सांगोलकर, वरिष्ठ अधिव्याख्याता विभागप्रमुख, इंग्रजी भाषा तथा प्रसारमाध्यम विभाग एससीईआरटी, पुणे, गणित विषयाचे उपक्रमशील शिक्षक आणि अभ्यासक अजित तिजोरे आणि विषयतज्ज्ञ तुषार म्हात्रे हे ‘मूल्यांकनाच्या नव्या दिशा’ या विषयावर उपस्थितांसमोर सादरीकरण करणार आहेत.
या कार्यक्रमात शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ, अभ्यासक, पत्रकार, पालक, विद्यार्थी यांना सहभागी होऊन आपले विचार मांडता येतील. हा कार्यक्रम प्रत्यक्ष होणार असून, तो निःशुल्क आहे; मात्र नोंदणी आवश्यक आहे. ज्यांना सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी https://forms.gle/ZrXiy9enxpn7EUyS8 या लिंकवर जाऊन फॉर्म भरावा, असे आवाहन शिक्षण विकास मंचाचे मुख्य समन्वयक डाॅ. माधव सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
