मध्य मार्गावर रविवारी मेगा ब्लॉक
मध्य रेल्वे मार्गावर
रविवारी मेगाब्लॉक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामे करण्यासाठी मध्य रेल्वेमार्गावर रविवारी (ता. २३) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मेगाब्लाॅकदरम्यान गाड्या १० मिनिटे विलंबाने धावणार आहेत. या दिवशी हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक राहणार नाही. केवळ बेलापूर आणि पनवेलदरम्यान विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक असेल.
मध्य रेल्वे
कुठे : ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर
कधी : १०.४० ते १५.४० वाजेपर्यंत
परिणाम :
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई येथून ९.३४ ते १५.०३ वाजेदरम्यान सुटणाऱ्या जलद/अर्ध जलद लोकल सेवा ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या नियोजित थांब्यांसह कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवरही थांबतील.
- कल्याण येथून १०.२८ ते १५.४०दरम्यान सुटणाऱ्या अप जलद/अर्ध जलद लोकल सेवा कल्याण आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान अप धीम्या मार्गावर वळवल्या जाणार आहेत. मुलुंड स्थानकावर या गाड्या पुन्हा अप जलद मार्गावर वळवल्या जाणार आहेत. या कालावधीत मेल/एक्स्प्रेस गाड्या ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान पाचव्या मार्गावरून वळवल्या जातील, तर येणाऱ्या मेल/एक्स्प्रेस गाड्या कल्याण ते ठाणे/विक्रोळीदरम्यान सहाव्या मार्गावरून वळवल्या जातील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.