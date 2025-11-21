बेलापूर आणि पनवेल दरम्यान विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक
बेलापूर आणि पनवेलदरम्यान
ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : बेलापूर आणि पनवेलदरम्यान विविध अभियांत्रिकी कामांसाठी शनिवार (ता. २२) मध्यरात्री ते रविवार (ता. २३) दुपारपर्यंत विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक शनिवारी रात्री २३.४५ वाजेपासून ते रविवारी सकाळी ११.४५ वाजेपर्यंत असणार आहे. मध्य रेल्वेमार्फत पनवेल स्थानकाच्या मुंबई दिशेला (डाऊन हार्बर मार्गावर) असलेल्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वर टर्न आऊट्सचे हटविणे, सरकविणे/स्लीविंग करणे आणि बसविणे या कामांसाठी बेलापूर आणि पनवेलदरम्यान अप व डाऊन मार्गांवर विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
ब्लॉकदरम्यान बेलापूर आणि पनवेल स्थानकांदरम्यान उपनगरी सेवा उपलब्ध राहणार नाहीत. हार्बर मार्गावरील अप आणि डाऊन गाड्या बेलापूर/नेरूळ/वाशी येथेच शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट केल्या जातील. ट्रान्स हार्बर मार्गावरील अप आणि डाऊन गाड्या ठाणे आणि नेरूळ/वाशी यादरम्यान चालवल्या जातील.
शेवटच्या गाड्या डाऊन
ब्लॉकपूर्वी डाऊन हार्बर मार्गावर पनवेलसाठी शेवटची ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून रविवारी ००.४० वाजता सुटणारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस -पनवेल लोकल असेल. ब्लॉकपूर्वी डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावर पनवेलसाठी शेवटची ट्रेन शनिवारी रात्री ११.१४ वाजता ठाणे येथून निघणारी ठाणे-पनवेल लोकल असेल. ब्लॉकपूर्वी डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावर बेलापूरसाठी शेवटची ट्रेन शनिवारी ००.०५ वाजता ठाणे येथून निघणारी ठाणे-बेलापूर लोकल असेल.
शेवटच्या गाड्या - अप
ब्लॉकपूर्वी अप हार्बर मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसाठी शेवटची ट्रेन पनवेल - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकल असेल जी पनवेल येथून रविवारी पहाटे ०४.४९ वाजता सुटेल. अप ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाण्यासाठी शेवटची ट्रेन शनिवारी रात्री ११.१८ वाजता पनवेल येथून सुटेल.
पहिल्या गाड्या - डाऊन
ब्लॉकनंतर डाऊन हार्बर मार्गावरील पनवेलसाठी पहिली ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-पनवेल लोकल असेल जी रविवारी सकाळी १०.५२ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सुटेल. ब्लॉकनंतर डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरील पनवेलसाठी पहिली ट्रेन रविवारी दुपारी १२.४९ वाजता ठाणे येथून सुटेल अशी ठाणे-पनवेल लोकल असेल. ब्लॉकनंतर डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरील नेरूळ येथून पनवेलसाठी पहिली ट्रेन रविवारी दुपारी १२.२९ वाजता नेरूळ येथून सुटेल.
