माहुल बीपीसीएल रोडवरील वाहतूक कोंडी फुटणार
दोन पुलांच्या पुनर्बांधणीसाठी महापालिकेची प्रक्रिया वेगात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : पूर्व उपनगरांतील एम पश्चिम विभागात वाहतूक सुधारण्यासाठी माहुल रोडवरील बीपीसीएल मटेरियल गेटजवळील दोन जुने पूल पाडून नव्याने बांधण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. हे पूल मोडकळीस आले असल्याने त्यांचे रुंदीकरण आणि पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
रस्ते विभागाने पुलांच्या दोन्ही बाजूंच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण आधीच पूर्ण केले असून, नवीन पूल तयार झाल्यानंतर हा मार्ग पूर्ण क्षमतेने वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. या दोन्ही पुलांचे आराखडे तांत्रिक सल्लागार मे. श्रीखंडे कन्सल्टंट्स लि. यांनी २०२१मध्ये तयार केले आहे. महापालिकेने कामाचा अंदाज ९.१० कोटी इतका तयार होता, मात्र त्यात आता वाढ करण्यात आली आहे.
या कामासाठी ई-निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. चार कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या असून, त्यापैकी मे. टेन कन्स्ट्रक्शन (इंडिया) प्रा. लि. हिने सर्वात कमी दर कोट केला. कंपनीचा दर कार्यालयीन अंदाजापेक्षा २१.६९ टक्के कमी असल्याने या कामासाठी हाच कंत्राटदार निवडला जाणार आहे. जीएसटी आणि इतर शुल्कांसह प्रकल्पाचा एकूण खर्च १.१७५ कोटी इतका येणार आहे. कामाचा कालावधी पावसाळा वगळून १८ महिने ठेवण्यात आला आहे.
या दोन्ही पुलांचे रुंदीकरण पूर्ण झाल्यानंतर माहुल रोडवरील वाढती वाहतूक कमी होण्यास मदत होणार असून, बीपीसीएल परिसरातील जड वाहनांची ये-जा अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत होणार आहे.
पुलांची तांत्रिक माहिती
पूल क्रमांक - १
लांबी : १३.६० मी
रुंदी : २७.४५ मी
स्पॅन : २
फाउंडेशन : ७५० मिमी व्यासाचे सीटू कास्ट पाईल
........
पूल क्रमांक - २
लांबी : ११.९५ मी
रुंदी : २७.४५ मी
स्पॅन : १
फाउंडेशन : १२०० मिमी व्यासाचे पाईल
