क्लिअरबॉटचे पाणीसाठ्यांसाठी एआय संचालित मरीन रोबोट
क्लिअरबॉटचे एआय-आधारित रोबोट
मुंबई, ता. २४ : शाश्वत पाणीसाठा पुनरुज्जीवनासाठी बेंगळुरूतील क्लिअर रोबोटिक्स इंडिया प्रा. लि. ने भारतातील पहिले एआय संचालित २५ स्वयंचलित “क्लिअरबॉट्स” रोबोट बाजारात आणले आहेत.
हे अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक मरीन रोबोट पर्यावरणपूरक पद्धतीने जलसाठा व्यवस्थापनात बदल घडवण्यासाठी तयार केले आहेत, ज्यामुळे कामकाज तीनपट अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम झाले आहे. हे रोबोट्स माणसांच्या हस्तक्षेपाशिवाय तरंगता कचरा आणि जलकुंभ हटवणे, तसेच सर्वेक्षण आणि पाण्याच्या गुणवत्तेचे ताजे विश्लेषण करतात. सध्या हे क्लिअरबॉट्स जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए), मुंबई महानगरपालिका, ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी), गया नगरपालिका अशा विविध सरकारी प्रकल्पांत तैनात आहेत.
जेएनपीए येथे ऑक्टोबर २०२४ पासून क्लिअरबॉटने साडेसहा टनांहून अधिक कचरा हटवला आहे. मुंबई पलिकेने गेटवे ऑफ इंडिया आणि कफ परेड येथे हे रोबोट तैनात केले आहेत. नद्या, तलाव आणि किनारी क्षेत्रातील स्वच्छता तीनपट सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्याचे उद्दिष्ट क्लिअर रोबोटिक्सचे आहे.
