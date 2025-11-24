‘घर-घर राम’ अभियान सुरू
घराघरात धर्मध्वज फडकवण्याचे भाजपचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः अयोध्या येथे श्रीराम मंदिराच्या सातही शिखरांवरील ध्वजारोहणाचा ऐतिहासिक सोहळा मंगळवारी (ता. २५) आयोजित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई भाजपने ‘घर-घर राम’ अभियानाला मोठा वेग देत शहरातील प्रत्येक घर, सोसायटी, इमारत आणि आस्थापनांवर केशरी धर्मध्वज फडकवण्याचे आवाहन केले आहे.
मंगळवारी दुपारी १२ ते १२.३० या शुभमुहूर्तावर अयोध्येतील भव्य मंदिराच्या सातही शिखरांवर ‘ॐ’ अंकित धर्मध्वज फडकवण्यात येणार आहे. हा विधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते पार पडणार आहे.
या पवित्र प्रसंगाचे औचित्य साधत देशभरातून श्रद्धा, एकात्मता आणि हिंदवी स्वाभिमानाचा संदेश पोहोचावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी मुंबईकरांना या अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबईतील सर्व नागरिकांनी आपल्या घरावर किंवा इमारतीवर धर्मध्वज फडकवून रामभक्ती आणि राष्ट्रभक्तीचा उत्सव साजरा करावा, असे आवाहन मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी केले आहे.
अमित साटम यांनी सांगितले, की हा दिवस केवळ आनंदाचा नाही, तर हिंदू संस्कृतीच्या अभिमानाचा आहे. प्रत्येक घरावर धर्मध्वज फडकवण्यातून ‘घर-घर राम’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होईल. भाजपच्या या अभियानामुळे मंगळवारी मुंबईत धार्मिक उत्साहाचे वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
