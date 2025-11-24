कस्तुरबा रुग्णालयात सौर ऊर्जेचा वापर वार्षिक ११ लाख २० हजार रुपयाची होणार बचत
कस्तुरबा रुग्णालयात सौरऊर्जेचा वापर
वार्षिक ११ लाख २० हजार रुपयांची होणार बचत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मुंबई महापालिकेच्या सात रस्ता येथील साथीचे रुग्णालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कस्तुरबा गांधी रुग्णालयात सौरऊर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी १३० किलोवॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारला जात असून, रुग्णालयाच्या इमारतीवर सौरऊर्जा पॅनेल बसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विजेची बचत होऊन वार्षिक वीजबिलापोटी खर्च होणारे सरासरी ११ लाख २० हजार रुपये वाचणार आहेत.
मुंबई महापालिकेने सौरऊर्जेचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून, टप्प्याटप्प्याने विविध रुग्णालयांसह शाळा व अन्य कार्यालयांवर सौरऊर्जा पॅनेल उभारण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात कस्तुरबा रुग्णालयाच्या इमारतीवर सौरऊर्जेचे पॅनेल उभारण्यात येणार आहे. या इमारतीच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी सुमारे १,१४० चौ. मी. इतके क्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. त्यानुसार छतावर सौर पॅनेल बसवून अंदाजे एकूण १३० किलोवॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
सौरऊर्जा प्रकल्पाद्वारे निर्माण झालेली विद्युत ऊर्जा पूर्णपणे इमारतीच्या अंतर्गत वापरासाठी उपयोगात आणली जाणार असल्यामुळे रुग्णालयाच्या विद्युत देयकामधील खर्चामध्ये बचत होणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पामधून वार्षिक सरासरी एक लाख ४० हजार युनिट्स इतकी विद्युत ऊर्जा निर्माण होऊन वार्षिक सरासरी ११ लाख २० हजार रुपये इतकी विद्युत देयकामध्ये बचत होणार असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
१३३ वर्षे जुने रुग्णालय
कस्तुरबा रुग्णालयाची स्थापना १८९२मध्ये झाली असून, या रुग्णालयातची क्षमता ५१५ बेड आहे. येथे सुमारे ८०० कर्मचारी काम करीत असून, हे आशियातील सर्वात मोठे संसर्गजन्य रोग उपचार रुग्णालय आहे. येथे कावीळ, डेंग्यू, मलेरिया, गोवर, चिकनगुनिया अशा रुग्णांवर उपचार केले जातात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.