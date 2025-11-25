३८८ म्हाडा पुनर्रचित इमारतींचा समूह पुनर्विकास होणार
३८८ म्हाडा पुनर्रचित इमारतींचा समूह पुनर्विकास होणार
मुंबई, ता. २५ : म्हाडाच्या ३८८ पुनर्रचित इमारतींपैकी सलग असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची विनंती म्हाडाला केल्यास म्हाडा त्या प्रस्तावाला मंजुरी देईल, असे उपाध्यक्ष संजीव जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मुंबईतील म्हाडा पुनर्रचित ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास तसेच मुंबईतील १३,८०० उपकरप्राप्त व जुन्या चाळी आणि इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडचणींसंदर्भात बैठक झाली.
यातील ६० ते ७० इमारती या शिवडी, वडाळा क्षेत्रात तर तितक्याच इमारती भायखळा भागात आहेत. या इमारती म्हाडा दुरुस्ती मंडळाच्या असून, यात उपकरप्राप्त इमारतींचा समावेश नाही. त्यामुळे या सर्व इमारतींचा समूह पुनर्विकास म्हाडा दुरुस्ती मंडळाने करावा, असे दरेकर यांनी दाखवून दिले.
म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जैस्वाल यांनी सांगितले, की म्हाडा पुनर्रचित ३८८ इमारतींपैकी ज्या इमारती सलग आहेत अशा इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करावयाचा असेल तर तेथील रहिवाशांनी विकसकाची निवड करावी व तशा प्रकारचा प्रस्ताव म्हाडाला सादर करावा. म्हाडानेच अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकास करावा, असा प्रस्तावही ते म्हाडाला देऊ शकतील. म्हाडाकडून या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल.
दक्षिण आणि दक्षिण मध्य मुंबईतील १३,८०० जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती आहेत. बऱ्याच इमारती विविध कारणांमुळे बाधित होत आहेत. चाळमालक अनेक वर्षे संपर्कात नाहीत. काही इमारती वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या ताब्यात आहेत. या इमारतींबाबतचे शासन निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात अडकून आहेत. त्यामुळे या इमारतींच्या जवळच्या परिसरात जर कोणत्याही इमारतींचा पुनर्विकास होणार असेल तर त्या प्रकल्पात या इमारतींचा समावेश बंधनकारक करता येईल का, असा मुद्दा दरेकर यांनी बैठकीत मांडला. त्यावर ही बाब तपासून घेतली जाईल, असे जैस्वाल यांनी सांगितले.
म्हाडाच्या एकल इमारतींचे चार प्रस्ताव म्हाडाला सादर करण्यात आले असून, या प्रस्तावांना एका आठवड्यात म्हाडा मंजुरी देईल, असेही बैठकीत ठरले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.