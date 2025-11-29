मुंबईत १०० कोटींचे पदपथ अद्ययावतीकरण
१४ रस्त्यांवरील पदपथ नव्याने उभारणार; पालिकेकडून निविदा जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : महापालिका शहरातील पादचारी सुरक्षेला प्राधान्य देत तब्बल १०० कोटींचे पदपथ बांधकाम व सुशोभीकरण करणार आहे. शहरातील प्रमुख १४ रस्त्यांवर एकूण १६.५५ किमी लांबीचे पदपथ नव्याने उभारण्यात येणार असून ‘वॉकॅबिलिटी फर्स्ट’ या संकल्पनेनुसार हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
महापालिकेने अलीकडेच कार्यान्वित केलेल्या ‘युनिव्हर्सल पदपथ पॉलिसी’नुसार हे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्वांसाठी प्रवेशयोग्यता, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, अडथळेमुक्त मार्ग, बसस्टॉपजवळ सुरक्षित चालण्याच्या सुविधा व स्वच्छ, रुंद पदपथ तयार करण्यावर भर असेल.
दरवर्षी गतीने वाढणारी वाहतूक, रस्त्यांवरील अव्यवस्था, पदपथावरील रहदारी आणि जागेची कमतरता यामुळे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना स्वतंत्र, सुरक्षित आणि अनधिकृत पार्किंगमुक्त मार्ग उपलब्ध करणे अत्यावश्यक झाल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
नवीन निविदेनुसार पदपथ बांधणीसाठी उच्च प्रतीचे साहित्य, दर्जेदार पेव्हर ब्लॉक्स, योग्य उंचीचे कर्बस्टोन्स आणि ड्रेनेजसाठी आवश्यक उताराची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या कमी होईल, पादचारी मार्गाचे आयुष्यही वाढेल.
या कामामुळे मुंबईतील अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांवर पादचारी-अनुकूल व सुटसुटीत वाहतूक व्यवस्था निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कामांना गती देण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
महापालिकेने शहरातील विविध भागातील १४ महत्त्वाच्या रस्त्यांची निवड केली आहे. या यादीत शहर भागातील डी. एन. रोड, सेनापती बापट मार्ग, शहीद भगतसिंग रोड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, पूर्व उपनगरातील साकी विहार रोड, महात्मा गांधी रोड मुलुंड, बल राजेश्वर मार्ग तसेच पश्चिम उपनगरातील जुहू तारा रोड, एस. व्ही. रोड, वीर देसाई रोड, मिलिटरी रोड यांचा समावेश आहे. या सर्व रस्त्यांवर आधुनिक, दिव्यांग-अनुकूल आणि अडथळेमुक्त फुटपाथ उभारून पादचाऱ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुटसुटीत पायवाट उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.
या सुविधा मिळणार
- सर्व पदपथ दिव्यांग अनुकूल, टॅक्टाईल मार्गदर्शक पट्टे, वयोवृद्धांसाठी रॅम्प, बसस्टॉपजवळ सुरक्षित प्रवेश, अधिक रुंद, अडथळेमुक्त पादचारी पट्टी.
फायदे काय?
* या प्रकल्पामुळे रस्त्यांवरील अव्यवस्था कमी होईल
* वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल
* सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्यांना चालण्याचा अनुभव सुधारेल
* स्मार्ट सिटीच्या दृष्टीने मुंबईला मोठी चालना मिळेल