महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांचे व्याकरण सुधारणार
महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांचे व्याकरण सुधारणार
विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तिका खरेदीचा मार्ग मोकळा; निविदा प्रक्रिया पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : महापालिकेच्या शाळांमधील इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्याकरण पुस्तिका उपलब्ध करून देण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, या खरेदीसाठी मे. सुदेव एंटरप्राईजेस या कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे. या शैक्षणिक वर्षात सर्व माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना व्याकरण कौशल्य मजबूत करण्यासाठी ही पुस्तिका दिली जाणार आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी पार पाडताना महापालिका मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, गुजराती, तमिळ, तेलुगू आणि कन्नड अशा आठ माध्यमांत १,०४८ प्राथमिक आणि १४० माध्यमिक शाळा चालवते. विद्यार्थ्यांच्या भाषिक कौशल्यासाठी व्याकरण पुस्तिकांची गरज अधोरेखित करून आयुक्तांनी या पुस्तकांची खरेदी अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती.
शिक्षण विभागाने घेतलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेत तीन कंत्राटदारांनी सहभाग नोंदवला. आर्थिक बोल्या उघडल्यानंतर ‘मे. सुदेव एंटरप्राईजेस’ यांनी सर्वांत कमी दर सादर केला होता. काही संचांचे दर अंदाजित किमतीपेक्षा अधिक असल्याने वाटाघाटीनंतर सुधारित दर देण्यात आले. या सुधारित दरांनंतर या कंत्राटदाराची निवड अंतिम करण्यात आली.
५.६९ कोटींचा खर्च
व्याकरण पुस्तिका खरेदीसाठी एकूण ५.६९ कोटींचा खर्च निश्चित झाला आहे. ही रक्कम अंदाजपत्रकातील शालेय भांडार या लेखाशीर्षातून खर्च केली जाणार आहे. निवडलेला कंत्राटदार कार्यादेशानंतर ४५ दिवसांच्या आत सर्व पुस्तिका पुरवठा करणार आहे. महानगरपालिकेच्या मंजुरीनंतर हे कंत्राट या शैक्षणिक वर्षासाठी लागू होणार असून, व्याकरण पुस्तिका मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे लेखन आणि भाषिक कौशल्य अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
..........
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.