वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकचे २५ टक्के काम पूर्ण
एमएसआरडीसीकडून जोडमार्गाच्या कामावर भर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) वांद्रे-वर्सोवादरम्यान सुमारे १८ हजार कोटी रुपये खर्चून भरसमुद्रातून १७ किलोमीटरचा सागरी सेतू उभारला जात आहे. त्याचे आतापर्यंत २२ टक्के एवढे काम झाले आहे. डिसेंबर २०२७ पर्यंत सागरी सेतूचे काम पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे. तसेच सागरी सेतूला ९.६ किलोमीटर लांबीचे एकूण चार कनेक्टर असून, त्याचे काम पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे.
वरळी-वांद्रे सी लिंकला लागूनच पुढे वर्सोव्यापर्यंत सागरी सेतू उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार २०१८मध्ये या सागरी सेतूच्या उभारणीसाठी पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार २०१९मध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र जुहू, वर्सोवा कनेक्टरच्या एक्झिटमध्ये करण्यात आलेला बदल, मच्छीमारांचा व्यवसाय बाधित होऊ नये यासाठी पुलाच्या आराखड्यात केलेल्या बदलाचा सुरुवातीला कामावर परिणाम झाला होता. तसेच पावसाळ्यात काम पूर्ण थांबवावे लागत असले तरी गेल्या दोन वर्षांत हिवाळा आणि उन्हाळ्याच्या आठ महिन्यांत एमएसआरडीसीकडून वेगाने काम केले जात आहे. त्यामुळे आतापर्यंत २५ टक्के काम पूर्ण झाले. जूनपर्यंत त्यामध्ये मोठी प्रगती होणार असल्याचे एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी सांगितले.
वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूचे काम पावसाळ्यात पूर्णपणे बंद ठेवावे लागते. त्यामुळे उपलब्ध कालावधील जास्तीत जस्त काम करण्यावर भर आहे. दरम्यान, पुढील दोन वर्षांत पावसाची तीव्रता कशी असेल, त्यावर काम पूर्ण होणे अवलंबून असणार आहे.
- राजेश पाटील, सह व्यवस्थापकीय संचालक (एमएसआरडीसी)
