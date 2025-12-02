दादर-माहीम परिसरातील वाहतूक कोंडी फुटणार
मिठी नदीवरून थेट पश्चिम द्रुतगती मार्गाला जोडण्यासाठी पूल; सल्लागाराची नियुक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : जी उत्तर अंतर्गत येणाऱ्या दादर-माहीम विभागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणाऱ्या मच्छीमार कॉलनी (सेनापती बापट मार्ग) येथून मिठी नदीवरून थेट पश्चिम द्रुतगती मार्गाला जोडणाऱ्या नव्या पुलाच्या कामाला गती मिळणार आहे. या पुलामुळे सेनापती बापट मार्ग, वांद्रा-वरळी सी-लिंक, एस. व्ही. रोड आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग यांच्यातील वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे.
महापालिकेच्या विकास नियोजन आराखडा २०३४मध्ये या पुलाचे नियोजन करण्यात आले होते. या प्रकल्पासाठी ‘डिझाइन अँड बिल्ड’ पद्धतीने मे. स्पेक्ट्रम टेक्नो कन्सल्टंट प्रा. लि. यांची संरचना सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या सल्ल्यानुसार या पुलासाठी अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम संकल्पनेवर आधारित ई-निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेच्या अंदाजानुसार प्रकल्पासाठी सल्लागार शुल्क दोन कोटी ५३ लाख १७ हजार ४०० असून, त्यापैकी ४० टक्के तांत्रिक सल्लागार शुल्क म्हणून एक कोटी एक लाख २६ हजार ९६० देण्यात येणार आहे. याशिवाय फेरतपासणी सल्लागार म्हणूनही मे. स्पेक्ट्रम टेक्नो कन्सल्टंट प्रा. लि. यांची नियुक्ती झाली असून, त्यांना एकूण शुल्काच्या २८ टक्के म्हणजे ७० लाख ८८ हजार ८७२ देण्यात येतील.
प्रशासकांची मंजुरी आवश्यक
हा खर्च उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविला जाणार असून, २०२५-२६ तसेच पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातही तरतूद करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी प्रशासकांकडून मंजुरी आवश्यक असून, मुंबई महापालिका अधिनियमान्वये कंत्राट प्रक्रियेची मंजुरी मिळवण्याचा प्रस्ताव पुढे पाठवण्यात आला आहे. नवा पूल तयार झाल्यानंतर पश्चिम द्रुतगती मार्गावरून थेट सेनापती बापट मार्गाकडे तसेच सेनापती बापट मार्गावरून सी लिंककडे जाणारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरळीत होईल, असा महापालिकेचा अंदाज आहे.
