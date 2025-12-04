(मुंबई टुडे साठी)मुंबई विद्यापीठात “नर्चरिंग द रूट्स: वर्ल्ड सिनारिओ” विषयावर विशेष व्याख्यानाचे आयोजन
परदेशी विद्यार्थ्यांना सांस्कृतिक अनुभवांचे मार्गदर्शन
मुंबई विद्यापीठात व्याख्यान
मुंबई, ता. ४ : मुंबई विद्यापीठात शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना ‘नर्चरिंग द रुट्स: वर्ल्ड सिनारिओ’ या विषयावर युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, अमेरिका येथील अधिष्ठाता डॉ. यशवंत पाठक यांनी मार्गदर्शन केले. जागतिक संस्कृतीतील एकात्मता आणि वैश्विक एकत्रितपणाच्या संकल्पनेवर आधारित व्याख्यानात डॉ. पाठक यांनी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत विविध सांस्कृतिक अनुभवांची देवाण-घेवाण केली. नेटिव अमेरिकन यांच्या संस्कृतीच्या ऐक्याचे बोध वाक्य ‘मीता कोई, ओयासिन’ या वाक्प्रचाराचा उल्लेख करत सर्व जण परस्परांशी जोडलेले असल्याचे अर्थात ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ याचे प्रतीक असल्याचे डॉ. पाठक यांनी सांगितले. जागतिक शांतता व कल्याणासाठी प्राचीन वैदिक शांती मंत्र ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः,सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्।’ याची आजही असलेली उपयुक्तता त्यांनी अधोरेखित केली. साहित्यिक प्रामाणिकता व प्लेजिअरिझम विषयी चिंता व्यक्त करत विद्यार्थ्यांनी मौलिक संशोधन करणे गरजेचे असल्याचे डॉ. यशवंत पाठक यांनी सांगितले.
याप्रसंगी कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी अध्यक्षीय भाषणात अशा शैक्षणिक उपक्रमांमुळे आंतरराष्ट्रीय समज, प्राचीन संस्कृती विषयीची समर्पकता, शैक्षणिक सहयोग आणि वैश्विक मैत्रीभाव अधिक दृढ होत असल्याचे सांगितले. तसेच आंतरराष्ट्रीय दिवस दरवर्षी साजरा करून विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्या विविध देशांतील विद्यार्थ्यांमार्फत वेगवेगळ्या देशाच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवता येईल, असे ते म्हणाले.
भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषद पश्चिम प्रादेशिक केंद्र, मुंबई, पुरातत्त्व विभाग, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वसतिगृह, मुंबई विद्यापीठ आणि आयसीसीएस मुंबई अध्याय यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. प्रकाश मसराम, प्रभारी संचालक, पुरातत्त्व विभाग यांनी केले; तर कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेबद्दल आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी वसतिगृहाचे अधीक्षक प्रा. राजेश कांबळे यांनी आभार मानले.
भारताच्या समृद्ध संस्कृतीचे कौतुक!
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली कलिना संकुलातील ग्रीन टेक्नॉलॉजी सभागृहात पार पडलेल्या या कार्यक्रमासाठी विशेष अतिथी म्हणून आर्मेनिया प्रजासत्ताच्या मानसशास्त्रज्ञ व राजनैतिक अधिकारी डॉ. नायरा म्कर्च्यान उपस्थित होत्या. विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना डॉ. नायरा म्कर्च्यान यांनी भारताच्या समृद्ध संस्कृती व वारशाचे कौतुक केले. भारतीय संस्कृतीचे दर्शन पाश्चात्त्य जगाला घडविल्याबद्दल त्यांनी हेलेना ब्लाव्हात्स्की, बेझंट आणि हेलेना रोएरिख यांच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख केला. भाषा ही संस्कृती जोडणारा पूल असल्याचे सांगत भारत-अमेरिका संबंधांची मुळे मध्ययुगीन काळापर्यंत पोहोचत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.