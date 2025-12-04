वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सेवाखंड क्षमापित हाेणार!
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सेवाखंड क्षमापित हाेणार!
आरोग्यमंत्र्यांकडून १५० पत्रांचे वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा पूर्वी त्यांनी केलेल्या अस्थायी सेवेचा सेवाखंड कालावधीत क्षमापित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई येथील आरोग्यसेवा आयुक्तालयात बुधवारी आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रतिनिधिक स्वरूपात १५० डॉक्टरांना सेवाखंड कालावधी क्षमापित केल्याच्या पत्राचे वितरण करण्यात आले.
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागात २००९ पूर्वी अस्थायी स्वरूपात अनेक वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत होते. २००९मध्ये या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा शासकीय सेवेत समावेश झाला आहे. ‘सेवाखंड कालावधी क्षमापित नसल्याने त्यांना इतर लाभापासून वंचित राहावे लागत होते. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनेकडून याबाबत वारंवार मागणी होत होती. त्याअनुषंगाने आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज पारदर्शकपणे सर्व पात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवाखंड क्षमापित केल्याचे पत्र देण्यात आले. या निर्णयामुळे शेकडो वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सलग सेवा ग्राह्य धरण्यात येणार असून, त्यांना इतर आर्थिक व प्रशासकीय लाभ मिळण्याचा मार्ग माेकळा झाला आहे. आरोग्यव्यवस्थेत निश्चित गुणात्मक वाढ होईल, अशी अपेक्षा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली आहे.
नक्षलग्रस्त आदिवासी व डोंगरी भागात कार्यरत असणाऱ्या वैद्यकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतनासह विशेष प्राेत्साहन भत्ते देण्यासाठीदेखील वित्त विभागास प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, असे आबिटकर यांनी सांगितले.
शासकीय रुग्णालयांत चांगली सेवा देता यावी, शस्त्रक्रिया व विशेष उपचारांत विशेषज्ञांची सेवा मिळावी, या दृष्टीने शासकीय रुग्णालयांनादेखील इन्सेंटिव्ह फंड देण्याबाबत शासन निर्णय घेतला आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून उपचारासाठी मान्य असलेल्या आजारांची संख्या वाढून दाेन हजार ३९९ करण्यात आली आहे, अशी माहिती आबिटकर यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.