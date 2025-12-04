अवजड वाहतुकीमुळे अपघाताचा धोका
अवजड वाहतुकीमुळे अपघाताचा धोका
पूर्व मुक्त मार्गावर कोंडीत भर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : पूर्व मुक्त मार्गावर अवजड वाहनांना संपूर्ण बंदी असतानाही या मार्गावर अवजड वाहतूक सातत्याने सुरू आहे. यामध्ये अनेक वाहने भार क्षमतेपेक्षा जास्त (ओव्हरलोडिंग) मालवाहतूक करत असल्याने अपघाताचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. वाहतूक पोलिसांचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे.
मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने अवजड वाहनांना शहरात प्रवेशासाठी वेळेचे बंधन घालून दिले आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी प्रवेशबंदी आहे, तसेच काही मार्गांवर कायमस्वरूपी बंदी आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे आणि कामावर जाणाऱ्या हजारो नोकरदार मंडळींचा वेळ वाया जात आहे. पोलिस आणि आरटीओ अधिकारी रस्त्यावर नसल्यामुळे अवजड वाहतूकदार वाहतुकीच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून ओव्हरलोडिंग वाहतूक करत आहेत, तसेच अवैध मालवाहतुकीच्या घटनाही घडत आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी एका ओडिसी वाहतूक करणाऱ्या वाहनाची (मॉडेल ३५१८) मालासह ४० टन मालवाहतुकीची क्षमता असतानाही त्यातून ५५ टन मालवाहतूक केली जात होती (१५ टन अतिरिक्त). सुदैवाने हा ४० टनांचा ओडिसी कार्गो रस्त्यावर पडला; मात्र दुसऱ्या वाहनाला इजा झाली नाही. या प्रकरणात संबंधित वाहतूकदाराने परिवहन विभागाकडून खोटी कागदपत्रे सादर करून ऑनलाइन परवानगी मिळवली होती.
पूर्व मुक्त मार्गावर बंदी असूनही वाहतूक
पूर्व मुक्त मार्गावर जड-अवजड वाहनांना संपूर्ण बंदी असतानाही काही आरएमसी प्लॅन्ट आणि सरकारी प्रकल्पांच्या मालवाहतुकीच्या नावाखाली खासगी प्रकल्पांसाठीही जड-अवजड मालवाहतूक केली जात आहे. यामुळे पूर्व मुक्त मार्गावर जड-अवजड वाहनांचा सुळसुळाट झाला असून, मुंबई वाहतूक पोलिस याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आहे. वडाळा येथील शांतीनगर, रे रोड भागातून पूर्व मुक्त मार्गावर अवजड वाहतूक सुरू आहे आणि ती वाहने भारक्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक करत आहेत.
वाहतूक पोलिसांचा आदेश
दक्षिण मुंबईत अवजड वाहनांना सकाळी ८ ते ११ आणि संध्याकाळी ५ ते ९ वाजेपर्यंत प्रवेशबंदी आहे. या वाहनांना रात्री १ नंतर सकाळी ८ पर्यंत जाण्यास परवानगी आहे. या आदेशातून आपत्कालीन वाहने, सरकारी वाहने, एसटी, बेस्ट, स्कूल बस, प्रायव्हेट कंपन्यांच्या कर्मचारी बस, अत्यावश्यक सेवा देणारी वाहने, पोलिस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाच्या गाड्या यांना सवलत देण्यात आली आहे.
मुंबईत अवजड वाहनांना वाहतुकीसाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यावर वाहतूक पोलिस आणि परिवहन विभागाच्या वायूवेग पथकाकडून कारवाई करण्यात येते. ही कारवाई आणखी कठोर करण्यात येईल.
- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त
वडाळा येथील शांतीनगर, रे रोड भागातून पूर्व मुक्त मार्गावर अवजड वाहतूक सुरू आहे. यामुळे रस्त्याचे नुकसान आणि अपघाताचा धोका आहे. संबंधितांवर कारवाई करून न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
-प्रदीप वाघमारे, अवजड वाहतूक विभागप्रमुख, मनसे वाहतूक सेना
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.