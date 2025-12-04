मध्य रेल्वेवर १५ गाड्यांना ओटीपी पडताळणी अनिवार्य
मध्य रेल्वेवर १५ गाड्यांना
ओटीपी पडताळणी अनिवार्य
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मध्य रेल्वेने तत्काळ तिकीट बुकिंग अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी ६ डिसेंबरपासून १५ गाड्यांना ओटीपीआधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे. निवडक गाड्यांसाठी लागू होणाऱ्या या प्रक्रियेनुसार नाेंदणीदरम्यान दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला ओटीपी टाकल्याशिवाय तत्काळ तिकीट जारी केले जाणार नाही.
नवीन व्यवस्था संगणकीकृत पीआरएस काउंटर, अधिकृत एजंट तसेच आयआरसीटीसीच्या वेबसाईट आणि अॅपद्वारे होत असलेल्या सर्व तत्काळ बुकिंगवर लागू असेल. प्रवाशांनी दिलेला नंबर सक्रिय आणि योग्य असणे आवश्यक आहे. चुकीचा किंवा बंद नंबर दिल्यास तिकीट प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही, अशी माहिती मध्य रेल्वेने दिली. मध्य रेल्वेने प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, तत्काळ बुकिंग करताना योग्य मोबाईल क्रमांक नमूद करावा अन्यथा बुकिंग प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो.
या गाड्यांना लागू
लोकमान्य टिळक टर्मिनस-सिकंदराबाद दुरांतो, पुणे-हावडा दुरांतो, लोकमान्य टिळक टर्मिनस-एर्नाकुलम जंक्शन दुरांतो, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-हावडा दुरांतो, पुणे-हजरत निजामुद्दीन जंक्शन दुरांतो, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-नागपूर दुरांतो, नागपूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस दुरांतो, लोकमान्य टिळक टर्मिनस-प्रयागराज दुरांतो, पुणे-अहमदाबाद जंक्शन दुरांतो, नागपूर-सिकंदराबाद वंदे भारत, पुणे-हुबळी जंक्शन वंदे भारत, छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापूर-पुणे वंदे भारत, पुणे-छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस वंदे भारत, पुणे-हैदराबाद शताब्दी (१ डिसेंबरपासून), छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-हजरत निजामुद्दीन जंक्शन राजधानी (५ डिसेंबरपासून).
