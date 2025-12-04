बाधित रहिवाशांचे पुनर्वसन करा
महापालिका आयुक्तांचे निर्देश
मुंबई, ता. ४ : महापालिकेचे विविध प्रकल्प सुरू असताना त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा आता निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. पुनर्वसन वेळेत न होणे, तसेच स्थानिकांचा आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसनाचा आग्रह यामुळे प्रकल्प खोळंबले आहेत. याची गंभीर दखल घेत पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी प्रशासनाला पुनर्वसनाची कामे वेगाने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अंधेरी-घाटकोपर जोडमार्गावर, रेल्वेमार्गावर उड्डाणपूल उभारण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे, मात्र पुलाच्या दोन्ही बाजूकडील निवासी आणि अनिवासी बांधकामे बाधित होत असल्याने व बाधितांचे पुनर्वसन न झाल्यामुळे हा प्रकल्प खोळंबला आहे. पात्र प्रकल्पबाधित नागरिकांचे तातडीने पुनर्वसन करावे व पुलाच्या बांधकामाला गती द्यावी, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून सुरू केलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांमुळे अडथळे येत आहेत. ही बांधकामे पाडून प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या सूचना वारंवार देऊनही प्रशासकीय अडथळे निर्माण होत आहेत. याची दखल घेत, आयुक्त गगराणी यांनी प्रशासनाला विविध प्राधिकरणांशी समन्वय साधून बाधितांचे पुनर्वसन वेगाने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बाधितांचे पुनर्वसन हा महत्त्वाचा प्रचाराचा मुद्दा होणार असल्याने, त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पुनर्वसनासाठी महत्त्वाच्या सूचना
आयुक्तांनी प्रकल्पाचा कालावधी वाढू नये आणि नागरिकांना कोणतीही असुविधा होऊ नये, यासाठी विशेष लक्ष देण्यास सांगितले आहे.
बांधकामांची ठोस कालमर्यादा निश्चित करावी.
रस्ता रुंदीकरण आणि पूल प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या पात्र निवासी-अनिवासी बाधितांची विगतवारी (वर्गीकरण) करावी.
त्यांचे तातडीने पुनर्वसन करावे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी समन्वय साधून प्राधान्याने पुनर्वसन कार्य हाती घ्यावे.
