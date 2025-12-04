(मुंबई टुडे) आजपासून मुंबईत ‘ट्रान्सफॉर्मिंग मुंबई, ट्रान्सफॉर्मिंग महाराष्ट्र’ पोर्ट्रेट प्रदर्शन
मुंबईत आजपासून विकासयात्रेचे पोर्ट्रेट प्रदर्शन
भरत सिंह यांच्या १००हून अधिक चित्रांमध्ये दिसणार फडणवीसांचे नेतृत्व
मुंबई, ता. ४ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारच्या एका वर्षाच्या कार्यकाळाचा आणि २०१४ पासूनच्या विकासयात्रेचा आढावा घेणारे ‘ट्रान्स्फॉर्मिंग मुंबई, ट्रान्स्फॉर्मिंग महाराष्ट्र’ हे विशेष पोर्ट्रेट प्रदर्शन शुक्रवारी (ता. ५) मुंबईतील कफ परेड येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये सुरू होत आहे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमधील पीकॉक हॉल येथे ५ ते ७ डिसेंबर या तीन दिवसांदरम्यान हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. कलाकार भरत सिंह यांनी रेखाटलेली १०० हून अधिक चित्रे (पोर्ट्रेट्स) येथे प्रदर्शित करण्यात येणार आहेत. या कलाकृतींमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विविध क्षेत्रांतील योगदान, त्यांची कार्यशैली, सुशासन आणि महाराष्ट्राच्या विकासातील त्यांची भूमिका अत्यंत कलात्मक पद्धतीने सादर करण्यात आली आहे.
-- -- -- -- -- -- -- -- --
माझ्या कलेचा उद्देश नेहमीच राष्ट्रनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांचे कार्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा राहिला आहे. माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांच्या कार्याने आणि व्यक्तिमत्त्वाने मला या प्रदर्शनासाठी प्रेरित केले. माझी इच्छा आहे, की लोकांनी कलेद्वारे अशा राष्ट्रनिर्मात्यांना अधिक जवळून ओळखावे, अशी प्रतिक्रिया भरत सिंह यांनी या प्रदर्शनाबद्दल बोलताना दिली.
--
आज होणार उद्घाटन
या प्रदर्शनाचे उद्घाटन ५ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता भाजप मुंबईचे अध्यक्ष अमित साटम यांच्या हस्ते होईल.
कार्यक्रमाची अध्यक्षता महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करतील. याप्रसंगी कौशल्य, रोजगार आणि नवोपक्रम मंत्री मंगलप्रभात लोढा तसेच सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार उपस्थित राहणार आहेत. हे प्रदर्शन दररोज सकाळी ११ ते सायंकाळी ७:३० पर्यंत सर्व नागरिकांसाठी खुले राहील. कलाप्रेमी, विद्यार्थी, संशोधक आणि महाराष्ट्राच्या विकास मॉडेलमध्ये रस असणाऱ्यांसाठी हे प्रदर्शन प्रेरणादायी आणि माहितीपूर्ण ठरणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.