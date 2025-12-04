तडजाेड की बालेकिल्ल्यांवर ठाम?
तडजाेड की बालेकिल्ल्यांवर ठाम?
ठाकरे बंधूंच्या युतीची जुळवाजुळव अंतिम टप्प्यावर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी जवळ येत असताना ठाकरे गट आणि मनसे युतीचा जोर दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ भेटीनंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. दोन्ही भावांच्या या ऐतिहासिक भेटीनंतर कौटुंबिक आणि राजकीय एकत्रीकरणावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत असले, तरी बालेकिल्ल्यांबाबत ठाम राहणार की तडजाेडीचा मार्ग स्वीकारणार, याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.
युतीबाबत तोंडी होकार असला तरी जागावाटप हा खरा अडथळा ठरत आहे. ठाकरे गटाची सूत्रे आणि मनसेचा आक्रमक पवित्रा अशा जोरदार दाव्या-प्रतिदाव्यांची मालिका सुरू आहे. मनसेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने याबाबत स्पष्ट केले, की ‘जास्त जागा नकोत; पण ज्या जागा हव्यात त्या कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला मिळाल्याच पाहिजेत. त्यावर तडजोड नाही.’ यावरून मनसेचा आत्मविश्वास आणि त्यांची जमिनीवरील ताकद दिसून येत आहे.
सध्या मुंबईतील राजकीय वातावरण तापले आहे. युती होणार का, जागावाटप कसे हाेणार, ठाकरे बंधूंचे पुढील डावपेच काय, या सर्व प्रश्नांवर राज्यातील राजकीय पक्षांचे बारकाईने लक्ष आहे. शिवतीर्थच्या भेटीने सुरू झालेली ठाकरे-मनसे जुळवाजुळव आता निर्णायक टप्प्यावर असून, मुंबईच्या राजकारणात मोठा भूकंप होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
मनसेचा ४०-५० जागांचा दावा
मनसेने ७०-८० जागांचा सुरुवातीचा अंदाज बांधला असला तरी प्रत्यक्षात पक्षाला साधारणत: ४० निर्णायक जागा हव्या आहेत. या जागांवर मनसेचा प्रभाव, संघटना, कार्यकर्त्यांची ताकद आणि मागील निवडणुकांतील मतांची टक्केवारी यामुळे पक्षाचा दावा मजबूत बनला आहे. लालबाग, परळ, दादर, माहीम, शिवडी, विलेपार्ले, चेंबूर अशा मराठी वर्चस्व असलेल्या प्रभागांत मनसे जाेरदार मुसंडी मारू शकते. त्याचबरोबर संदीप देशपांडे, यशवंत किल्लेदार, संतोष धुरी आदी नेत्यांचे बालेकिल्ले असलेल्या सर्व प्रभागांवर मनसेने हक्क सांगितला आहे.
निर्णय राज ठाकरेंचाच!
मनसेच्या वरिष्ठ नेत्याने सांगितले, की आम्ही युतीसाठी सकारात्मक आहोत; पण अंतिम निर्णय राज ठाकरे हेच घेणार आहेत. आमच्या बालेकिल्ल्यांवर कोणतीही तडजोड नाही. ४० महत्त्वाच्या जागा आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही. यावरून युतीची चर्चा सकारात्मक दिसली तरी चढाओढही तितकीच टोकदार आहे.
ठाकरे बंधूंमुळे विरोधकांची झोप उडणार?
नगरसेवकांच्या जागांवरून चर्चेत ताण असला तरी एक गोष्ट निश्चित की उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र लढले तर विरोधकांसाठी ती प्रचंड डोकेदुखी ठरणार आहे. दोन्ही भावांची एकत्रित ताकद मुंबईतील निवडणूक समीकरणे पूर्णपणे पालटू शकते, असे राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
