दत्त जयंतीचा उत्साह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मार्गशीर्ष पौर्णिमेच्या दिवशी मृग नक्षत्रावर सायंकाळी दत्ताचा जन्म झाला, म्हणून त्या दिवशी दत्ताचा जन्मोत्सव सर्व दत्तक्षेत्रांत साजरा होत असतो.
मुंबईसह राज्यभरात दत्त जयंती उत्सव मोठ्या भक्तीभावाने साजरा केला जात आहे. कुर्ला येथील ९० वर्ष जुन्या श्री दत्त महाराज मंदिरात सकाळ पासूनच विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यंदाच्यावर्षी गुरुचरित्र अध्याय व श्री कृष्णाच्या आयुष्यातील महत्वाच्या भूमिका ''श्री कृष्ण म्हणतो'' या संकल्पनेनुसार मांडल्या आहेत. चिंचपोकळीस्थित श्री साईभक्त मंडळात दत्त जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. श्रद्धाळू भक्तांच्या उपस्थितीत मंत्रोच्चार आणि जयघोषात श्री दत्तांच्या मूर्तीचे अभिषेक पूजन करण्यात आले. दरम्यान, पवई येथील साई दरबार मंदिरातही दत्त जयंती पारंपरिक पद्धतीने साजरी करण्यात आली. श्री साईबाबांच्या मूर्तीची पूजा, हार घालून दीपप्रज्वलन आणि कीर्तन कार्यक्रमांद्वारे भक्तांनी आपली श्रद्धा व्यक्त केली. अनेक भक्तांनी दर्शनासाठी भेट देत सद्गुरू आणि दत्त उपासनेचे महत्त्वपूर्ण स्थान अधोरेखित केले. मुंबईच्या वडाळा, परळ, भोईवाडा या परिसरातील दत्त मंदिरात मोठ्या प्रमाणात भक्तांची गर्दी पाहायला मिळाली.
