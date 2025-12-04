डॉ. गौरी पालवे यांच्या मृत्यूप्रकरणी एसआयटी
डॉ. गौरी पालवे यांच्या मृत्यूप्रकरणी एसआयटी
मुंबई, ता. ४ ः डॉ. गौरी पालवे यांच्या मृत्यूप्रकरणी गुरुवारी (ता. ४) शासनाच्या आदेशानुसार पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांनी विशेष तपास पथक (आयआयटी) स्थापन केले. भारतीय पोलिस सेवेतील महिला अधिकारी पोलिस उपआयुक्त आर. रागसुधा या पथकाच्या प्रमुख असतील.
आर. रागसुधा यांच्या थेट देखरेखीखाली गुन्हे शाखा, एटीएसमध्ये कर्तव्य बजावलेले अनुभवी अधिकारी साहाय्यक आयुक्त सचिन कदम यांची तपासी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह या पथकात पोलिस निरीक्षक अविनाश जगताप, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी मदने, यशवंत चव्हाण, महेश मोहिते, पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण पाटील अशा सात अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. २२ नोव्हेंबरला डॉ. पालवे वरळी येथील नव्या बीडीडी वसाहतीतील घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळल्या. याप्रकरणी वरळी पोलिसांनी त्यांचा पती आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांचा स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जेविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपात अटक केली. सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे.
डॉ. गौरी यांची हत्या झाल्याचा आरोप त्यांच्या नातेवाइकांनी केला आहे. मृत्यूपश्चात पाहणीत (इनक्वेस्ट पंचनामा) डॉ. गौरी यांच्या मृतदेहावर आणि अटकेनंतरच्या वैद्यकीय चाचणीत आरोपी अनंतच्या शरीरावर जखमा आढळल्याने या आरोपांना बळ मिळाले आहे. पोलिसांनीही न्यायालयात डॉ. गौरी यांनी आत्महत्या केली, की त्यांची हत्या घडली, याबाबत साशंकता व्यक्त केली असून सखोल तपास आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी पोलिस आरोपी अनंतवर न्यायवैद्यक, मानशास्त्रीय चाचण्या करणार आहेत.
