मुंबईत शाळा बंदला अल्प प्रतिसाद
खासगीसह सरकारी शाळा सुरळीत; अनुदानित संस्थाचालकांची आंदोलनाकडे पाठ
मुंबई, ता. ५ : शालेय शिक्षण विभागाने काढलेला १५ मार्च २०२४चा शासन निर्णय रद्द करावा आणि शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्यता तत्काळ मागे घ्यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी आज मुंबईत विविध शिक्षक संघटनांनी पुकारलेल्या शाळा बंदला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने शाळा बंद आंदोलनाचा फज्जा उडाला. मुंबईतील काही संस्थाचालकांनी आंदोलनातून अंग काढून घेतल्याने अनुदानित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू होती.
मुंबईत राज्य शिक्षक सेनेचे आंदोलन लक्षवेधी ठरले. चेंबूर येथील शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाच्या आवारात शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष तथा आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदाेलन झाले. दुसरीकडे शाळा बंद आंदोलनाच्या निमित्ताने चर्नी रोड येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात जाऊन काही संघटनांनी पत्रकबाजी केली.
मुंबईतील खासगी शाळा सुरळीत सुरू होत्या. महापालिकेच्या सर्व शाळाही दोन्ही सत्रांत सुरळीत सुरू राहिल्या. शाळा बंद आंदोलनात मुंबईतील विक्रोळी, घाटकोपर, विलेपार्ले, बोरिवली. कांदिवली येथील काही संस्थाचालकांनी ऐन वेळी माघार घेत आपल्या शाळा सुरू ठेवल्या होत्या. बहुतांश ठिकाणी शाळा सुरू असल्याने हे आंदोलन यशस्वी होऊ शकले नसल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले.
मुंबईत चेंबूर येथे झालेल्या आंदोलनामध्ये प्रामुख्याने शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे, ज्युनियर कॉलेजचे अध्यक्ष आर. बी. पाटील, टीडीएफ डीएफ नेते नानासाहेब पुंदे, विनाअनुदानित संघटनेचे नेते संजय डावरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, शिक्षक भारतीकडून चर्नी रोड येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या समोर निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, संस्थाचालक संघटनेचे गिरीश सामंत, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष देवीदास पंडागळे आदी कर्मचारी उपस्थित होते.
ठाणे जिल्ह्यात शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्हा शिक्षण अधिकारी कार्यालयात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. ठाणे, पालघर जिल्ह्यांत अनुदानित शाळा बंद राहिल्या. जिल्हा परिषद आणि इतर सरकारी व्यवस्थापनाच्या शाळा सुरळीत सुरू होत्या.
घोटाळ्यातील शिक्षक आंदोलनापासून दूर
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या शालार्थ आयडी आणि बेकायदा झालेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या घोटाळ्यात सामील असलेल्या असंख्य शिक्षकांनी आणि या शिक्षकांना मान्यता देणाऱ्या संस्थाचालकांनी या आंदोलनापासून स्वतःला दूर ठेवले. निवृत्तीला आलेल्या अनेक शिक्षकाचे प्रश्न गंभीर असून, अशा शिक्षकांना टीईटी आणि इतर विषयांत अडचणी होऊ शकतात. त्यामुळे अनेक शिक्षकांनी आंदोलनाकडे पाठ फिरवल्याचे सांगण्यात आले.
पुणे, सोलापुरात बंदला मोठा प्रतिसाद
शाळा बंद आंदोलनाचा सर्वात मोठा प्रतिसाद पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत दिसून आला. शिक्षक-शिक्षकेतर समन्वय समितीतर्फे पुण्यात शिक्षकांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालय आणि शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. जिल्ह्यातील अनुदानित शाळेतील असंख्य शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने यात सहभाग नोंदवला. यामुळे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत शाळा पूर्णपणे बंद होत्या. यासोबत कोल्हापूर येथे विविध शिक्षक संघटनांनी एकत्र येऊन शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर मोठी निदर्शने केली. अनुदानित शिक्षक संघटना यासोबतच मुख्याध्यापक संघटनांनी सोलापूर जिल्ह्यात सर्वात मोठे आंदोलन केले. यासोबतच राज्यात लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती आदी जिल्ह्यांमध्येही ठीकठिकाणी अनुदानित शिक्षक संघटनेने मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करून सरकारविरोधात आपला रोष व्यक्त करत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात आपल्या शाळा बंद ठेवल्या होत्या.
