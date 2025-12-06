(मुंबई टुडे)पारंपरिकपेक्षा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे वळा , चैत्यभूमीवर विविध विद्यार्थी संघटनांचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
चैत्यभूमीवर विद्यार्थ्यांना करिअर दिशा
विद्यार्थी संघटनांचे मोलाचे मार्गदर्शन
मुंबई, ता. ६ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमीवर जमलेल्या हजारो विद्यार्थी आणि अनुयायांना विविध विद्यार्थी संघटनांच्या वतीने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करण्यात आले. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेऊन पारंपरिक अभ्यासक्रमांपेक्षा विविध प्रकारच्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांकडे वळले पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला या वेळी देण्यात आला.
वरळी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांच्या शासकीय वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी राहुल पंडागळे (एलएलबीचे शिक्षण सुरू) यांनी सांगितले, की ते बाबासाहेबांना शैक्षणिक श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात. पारंपरिक शिक्षणापेक्षा आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची गरज अत्यंत निकडीची बनली असून, त्यासाठीचे मार्गदर्शन आणि अभ्यासक्रम कुठे उपलब्ध आहेत याची माहिती आम्ही देत आहोत.
वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण आणि परदेशातील शिक्षणासंदर्भात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या असंख्य अडचणी, गुणवत्ता असूनही प्रवेश न मिळणे, या समस्यांवर मात करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आवश्यक आहे, जे आमच्याकडून केले जात आहे, असेही पंडागळे यांनी सांगितले.
वसतिगृह योजनेची माहिती
बहुतांश विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे महत्त्व आणि त्यासाठीच्या सरकारी योजनांची माहिती नसते. मुंबईमध्ये विविध ठिकाणी मार्गदर्शन करणाऱ्या ऐश्वर्य सोये म्हणाल्या, की मुंबईसारख्या शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना उपलब्ध असलेल्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश कसा मिळवायचा, याची माहिती अनेक विद्यार्थ्यांना नसते. ती त्यांना मिळावी यासाठी आमचा प्रयत्न असतो.
शिक्षणाचा प्रवास पूर्ण
विधी शाखेचे शिक्षण पूर्ण झालेल्या कविता गायकवाड यांनी आपला अनुभव सांगितला. त्यांनाही सुरुवातीला मुंबईतील मागास, इतर मागास विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या वसतिगृहांबद्दल माहिती नव्हती, पण मार्गदर्शन मिळाल्याने त्यांचा शिक्षणाचा प्रवास पूर्ण झाला. त्या सध्या विद्यार्थ्यांना माहिती पुरवण्यासाठी विविध ग्रुप तयार करून शिक्षण आणि वसतिगृहादींची माहिती देत आहेत.
वंचित घटकांसाठी पुढाकार
कर्जत येथील राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटनेचे अध्यक्ष राकेश मोहिते यांनीही चैत्यभूमीवर आलेल्या युवक-युवतींना मार्गदर्शन केले. मोहिते म्हणाले, की शोषित, पीडित आणि वंचित घटकांसाठी आपण कार्य करतो. पनवेल ते मुंबईपर्यंत ज्या मुलांना शिक्षण मिळाले नाही, त्यांना ‘ओपन एज्युकेशन’मार्फत शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी संघटना पुढाकार घेते. अनेक मुले भटके-विमुक्त आणि विविध उपेक्षित घटकातील असतात. अशा प्रत्येक तरुण-युवकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आपण चैत्यभूमीवर मार्गदर्शन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
