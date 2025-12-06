चैत्यभूमीवर उसळला भीमसागर
चैत्यभूमीवर उसळला भीमसागर
अनुयायांची रीघ; तरुणाईचे महामानवाला अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : चैत्यभूमीवर शनिवारी सकाळपासून अनुयायांची रीघ लागली हाेती. निळ्या टोप्या, ध्वज आणि पांढरेशुभ्र कपडे परिधान करून अनुयायी चैत्यभूमीवर दाखल झाले हाेते. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी चैत्यभूमी परिसरात लांबलचक रांगा लागल्या हाेत्या. यात तरुणांची गर्दी लक्षणीय हाेती. ‘आम्ही आज जे काही आहोत ती बाबासाहेबांच्या उपकाराची देण आहे,’ अशा शब्दांत कृतज्ञता व्यक्त करून तरुणाईने बाबासाहेबांना वंदन केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी शुक्रवारपासूनच आंबेडकरी अनुयायी दादरमध्ये दाखल झाले होते. त्यामुळे दादर रेल्वेस्थानकात प्रचंड गर्दी झाली होती. शुक्रवारी रात्रीपासूनच डॉ. आंबेडकरांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी चैत्यभूमीवर रांग लागली होती. शनिवारी सकाळी ही रांग दोन किलाेमीटरपर्यंत पोहोचली होती. दादर रेल्वेस्थानक आणि महामार्गावरून चैत्यभूमीच्या दिशेने जाणारे सर्व रस्ते गर्दीने फुलून गेले हाेते. त्यामुळे हे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आले हाेते. अनुयायांमध्ये वृद्ध, महिला आणि लहान मुलांचा समावेश होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची छायाचित्रे, मूर्ती, गीतांच्या सीडी, पुस्तके यांचे स्टॉल्सही सर्वांचे लक्ष वेधून घेत हाेते. बाबासाहेबांना अभिवादन केल्यानंतर तरुणांची पावले पुस्तकांच्या स्टाॅलकडे वळत हाेती. एआयचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगवान गौतम बुद्ध यांच्या फ्रेम खरेदीसाठी तरुणाईची झुंबड उडाली हाेती.
==
आपण जे काही आज आहोत ते केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच. त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढे चालवणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांनी आपल्यासाठी केलेला संघर्ष कळायला हवा. ‘शिका, संघटित व्हा अन् संघर्ष करा’ या त्यांच्या तत्त्वाचे प्रत्यक्षात आचरण करायला हवे.
- अक्षय वाकचौरे, अहिल्यानगर
==
तमिळनाडूमध्ये ६ डिसेंबर आणि १४ एप्रिलला डॉ. बाबासाहेबांना वंदन केले जाते. मी मुंबईत पहिल्यांदाच आलो आहे. येथे खूप गर्दी आहे. वाचन करून बाबासाहेबांच्या विचारांचा वारसा जपला जातो, हेच खरे अभिवादन आहे.
- अरविंद एस., तमिळनाडू
==
डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांचे महापरिनिर्वाण झाले तेव्हा मी त्या रथाचे शीव येथे दर्शन घेतले होते. तेव्हापासून दरवर्षी अभिवादन करण्यासाठी येत आहे. आजच्या तरुणांनी सत्तेतील प्रतिनिधित्व कसे वाढेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यांनी प्रशासन किंवा सरकारचा भाग व्हायला हवे.
- पुंडलिक गायकवाड, नाशिक
==
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.