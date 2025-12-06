निरंतर वैचारिक क्रांती ही केवळ शिक्षणातून घडू शकते
निरंतर वैचारिक क्रांती केवळ शिक्षणातून घडू शकते
डॉ. मनीषा करणे : मुंबई विद्यापीठात महापरिनिर्वाण दिनानिमित्ताने प्रदर्शन व व्याख्यान
मुंबई, ता. ६ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचावेत, त्यावर अधिकाधिक संशोधन व्हावे, ही काळाची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित लोकशाही आणि सामाजिक समतेवर आधारित समाज प्रस्थापित करण्यासाठी निरंतर वैचारिक क्रांती आवश्यक आहे, ही क्रांती केवळ शिक्षणातून घडू शकते, असे प्रतिपादन मुंबई विद्यापीठातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राच्या संचालिका डॉ. मनीषा करणे यांनी केले.
मुंबई विद्यापीठातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन (भारत सरकार) यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त ''ग्रंथप्रदर्शन व व्याख्यान'' आयोजित करण्यात आले होते. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी, डॉ. मनीषा करणे बोलत होत्या.
उद्घाटनपर भाषणात डॉ. करणे यांनी संविधानिक मूल्ये, सामाजिक जाणीव आणि चिकित्सक वृत्तीचे महत्त्व स्पष्ट केले. यावेळी सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. सुमेध पारधे यांनी ''आंबेडकरी विचारांमध्ये संशोधनाची जबाबदारी आणि गरज, संस्थेची भूमिका'' या विषयावर भाष्य केले. पी. एचडीचे विद्यार्थी मितेश सोळंकी यांनीही याप्रसंगी ''आंबेडकरी विचारांमध्ये आर्थिक आंदोलनाची भूमिका'' यावर विचार मांडले. आयोजित कार्यक्रमासाठी विभागाच्या सहाय्यक प्राध्यापिका राशी बग्गा, सोनाली तरे, आणि प्रमोद गुरव यांनी विशेष सहकार्य केले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना उजाळा देणारा हा कार्यक्रम उपस्थित विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि अभ्यासकांसाठी प्रेरणादायी ठरला असल्याची माहिती विद्यापीठाकडून देण्यात आली.
----------
ग्रंथप्रदर्शन ठरले लक्षवेधी
मुंबई विद्यापीठातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्रतर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनावर आणि कार्यावर आधारित ग्रंथप्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. या ग्रंथ प्रदर्शनामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अत्यंत दुर्मिळ ग्रंथसंपदा त्यासोबतच त्यांची छायाचित्रे लावण्यात आली होती. हे ग्रंथप्रदर्शन विद्यापीठातील विद्यार्थी संशोधक आणि प्राध्यापकांसाठी लक्षवेधी ठरले.
