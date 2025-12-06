अनुयायांचे पूर्व द्रुतगती मार्गावर आंदोलन
चार तासानंतर दादरला जाण्यास रिक्षांना परवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : दक्षिण मुंबईत रिक्षांना परवानगी नसल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करण्यासाठी निघालेल्या भीम अनुयायांच्या रिक्षा चुनाभट्टी-सायन कनेक्टरजवळ अडवण्यात आल्या. त्या विरोधात भीम अनुयायांनी पूर्व द्रुतगती मार्गावर आंदोलन केले. चार तासानंतर दादरला जाण्यास रिक्षांना परवानगी देण्यात आली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी तुर्भेवरून रिक्षाने अनेक अनुयायी आले होते. सायनपुढे रिक्षांना परवानगी नसल्याने पोलिसांनी त्यांना चुनाभट्टी-सायन कनेक्टरजवळ रोखून धरले. आम्ही दरवर्षी चैत्यभूमीला जातो, पण यंदाच का अडवले जात आहे, असा सवाल अनुयायांनी केला. त्याविरोधात अनुयायांनी पूर्व द्रुतगती मार्ग रोखून धरला. दरम्यान, यावेळी पोलिस आणि अनुयायांमध्ये झालेल्या वादावादीत पोलिसांच्या पायावर रिक्षा घालण्यात आली. आमच्या रिक्षा पुढे सोडल्या जाऊ देणार नाही, तोपर्यंत आम्ही रस्ता मोकळा करणार नाही, असा इशारा अनुयायांनी दिला. एका दिवसासाठी आम्हाला चैत्यभूमीकडे जाऊ द्यावे, अशी मागणी रिक्षाने आलेल्या अनुयायांनी केली. शेवटी पोलिसांनी या रिक्षांना पुढे जाण्यास परवानगी दिली.
==
दक्षिण मुंबईत रिक्षाला परवानगी नाही; परंतु रिक्षाचालक पुढे जाण्याचा आग्रह करत होते. त्यांनी चार तास पूर्व द्रुतगती मार्गावर आंदोलन केले. अखेर त्यांना जाण्यास परवानगी देण्यात आली.
- मंजुषा परब, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, चुनाभट्टी वाहतूक विभाग
