शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन

मुंबई, ता. ८ : उद्योगांसाठीच्या शासनाच्या विविध योजनांची पात्र उद्योजकांनी माहिती घेऊन आपल्या उद्योगाचा विस्तार करावा आणि राज्य व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी द्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.चे अक्षय पाठक यांनी येथे केले.
‘गाव तिथे उद्योजक’ या संकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चरच्या माध्यमातून उद्योजकता विकासासाठी राज्य पातळीवर विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. या माध्यमातून नवउद्योजकांना योग्य दिशा दाखविणे, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळवून देणे तसेच शासनाच्या योजना लागू करून देणे हे उपक्रम होतील. या उपक्रमाचा नवउद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चरचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी अध्यक्षीय भाषणात केले.
विज्डम एक्स्ट्रा कन्सल्टंट प्रा. लि. व स्त्री उद्यमी फाउंडेशनच्या संचालक आणि महाराष्ट्र चेंबरच्या गव्हर्निंग कौन्सिल मेंबर दीपाली चांडक यांनी शासनाच्या मदतीने विज्डम एक्स्ट्राद्वारे आयोजित विनामूल्य उपक्रमात उद्योजक विश्वासाने नोंदणी करतात, ह्या उपक्रमाचा उद्योगवाढीसाठी फायदा करून घेतात, असे सांगितले. मशीन खरेदीवर व व्यवसाय विस्तारीकरणात अनुदान सवलतीची माहिती देत रॅम्प ट्रेनर महेश लिमये यांनी योजनांच्या तांत्रिक बाजू सहज व सोप्या भाषेत समजावून सांगितल्या. तसेच उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन केले.
या कार्यशाळेत राज्यातील ४८ अन्न प्रक्रिया उद्योजकांनी सहभाग नोंदवला. या शासनमान्य विनामूल्य कॅम्पला यशस्वी करण्यासाठी विज्डम एक्स्ट्राचे निखिलेश काळे, गौरी बैरागी, स्वाती देवरे, तिलक रोकैया तसेच महाराष्ट्र चेंबरच्या नीलिमा मोकळ यांचे सहकार्य मिळाले. विज्डम एक्स्ट्रा कन्सल्टंटच्या प्रोजेक्ट रॅम्प को- आॅर्डिनेटर गौरी बैरागी यांनी आभार मानले.
