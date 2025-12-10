ॲप आधारित दुचाकी सेवेविरोधात आरटीओ आक्रमक
मुंबई, ता. १० ः विनापरवाना सुरू असलेल्या ॲप आधारित दुचाकी सेवेविरोधात प्रादेशिक परिवहन विभागाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. या आठवड्यात आरटीओ अधिकाऱ्यांनी शहरात विविध ठिकाणाहून स्वतःच दुचाकी सेवा बूक करून पीकअपसाठी आलेल्या दुचाकीचालकांवर दंड आकारत, रॅपिडो कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल केले.
या आठवड्यात मुलुंड, कुर्ला आणि घाटकोपर भागातील पोलिस ठाण्यांमध्ये आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून गुन्हे नोंद करण्यात आले. २९ नोव्हेंबरला ऐरोली चौकात प्रवास करणाऱ्या महिलेचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर आरटीओने शहरात आक्रमकरीत्या पडताळणी, कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणातही ॲप आधारित दुचाकी सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीसह जखमी चालकाविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. २ डिसेंबरला घाटकोपर, ३ डिसेंबरला कुर्ला परिसरात आरटीओ अधिकाऱ्यांनी स्वतःच ॲप आधारित दुचाकी सेवा बुक केली. त्यानुसार त्या ठिकाणी आलेल्या दुचाकीचालकांना १० हजार रुपयांचा दंड आकारला. तसेच संबंधित सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला.
