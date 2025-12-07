चैत्यभूमी दर्शनानंतर अनुयायी परतीच्या प्रवासाला
चैत्यभूमी दर्शनानंतर अनुयायी परतीच्या प्रवासाला
सीएसएमटी, दादर, एलटीटी येथे गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त दादरच्या चैत्यभूमीवर दर्शनासाठी आलेले लाखो आंबेडकरी अनुयायी रविवारी परतीच्या प्रवासास लागले. यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), दादर आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) रेल्वेस्थानकांवर दिवसभर गर्दीचे चित्र दिसून आले.
चैत्यभूमीवर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मोठ्या संख्येने अनुयायी दाखल झाले होते. शनिवारी दर्शन झाल्यानंतर रविवारी सकाळपासूनच अनुयायांचा मुंबईबाहेर परतीचा ओघ सुरू झाला. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने विशेष व्यवस्था उभी केली. सीएसएमटी स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १३ आणि १४ येथे विशेष सोय करण्यात आली होती. दादर आणि एलटीटी स्थानकांवरही उपलब्ध जागेत थांबण्याची सोय करण्यात आली होती. अनुयायांना त्यांच्या गावी पोहोचता यावे यासाठी मध्य रेल्वेने एकूण १५ अनारक्षित विशेष गाड्या चालविल्या. यामध्ये नागपूर, अमरावती, कलबुर्गी आदी मार्गांवरील विशेष गाड्यांचा समावेश होता. या गाड्या सीएसएमटी व दादर स्थानकांतून दिवसभरात टप्प्याटप्प्याने रवाना झाल्या. स्थानक परिसरात मार्गदर्शन, घोषणांद्वारे माहिती, तसेच रेल्वे कर्मचारी तैनात ठेवण्यात आल्याने गर्दी असूनही परिस्थिती नियंत्रणात राहिली. अनुयायांच्या सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्याची माहिती मध्य रेल्वे प्रशासनाने दिली.
