सामाजिक संस्थांकडून स्वच्छतेची हाक
चैत्यभूमी परिसरात साफसफाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : स्वच्छ चैत्यभूमी आवाहनाला आंबेडकरी अनुयायांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याचे चित्र शिवाजी पार्क परिसरात दिसून आले. महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त ''आम्ही आंबेडकरवादी''सह विविध संस्थांच्या पुढाकाराने शिवाजी पार्क परिसराची स्वच्छता केली.
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी चैत्यभूमीवर दाखल होतात. या कालावधीत चैत्यभूमी परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी ''आम्ही आंबेडकरवादी'' या संस्थेचे उच्चशिक्षित तरुण एकवटले आहेत. नऊ वर्षांपासून हे तरुण आपली भूमी, चैत्यभूमी, स्वच्छ भूमी हा नारा देऊन सलग दोन दिवस हा परिसर स्वच्छ करतात. तसेच याविषयी प्रबोधन व जनजागृती करत आहेत. कचरा न करण्याची हाक या संस्थेकडून देण्यात आली आहे. त्याचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
''आम्ही आंबेडकरवादी संस्थेचे अध्यक्ष बुधभूषण शिंदे यांनी २०१६ पासून हा उपक्रम सुरू केला आहे. महापालिका सोयीसुविधा पुरवते. पण अनुयायांचे येण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यापुढे त्या सोयीसुविधा कमी पडतात. त्यामुळे हा परिसर स्वच्छ राहणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. या पवित्र ठिकाणी अस्वच्छता होऊ देणार नाही याची काळजी मी स्वतः घेईल, हा विचार मनामनात पेरण्यासाठी आम्ही हा उपक्रम राबवित असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. यंदा १२०० स्वच्छतादूत या उपक्रमात सहभागी झाले होते.
नेहमाच्या तुलनेत यंदा चैत्यभूमी येथे मोठ्या प्रमाणात भीम अनुयायांची गर्दी होती. मुंबई महापालिकेने चांगली व्यवस्था केली होती. समाता सैनिक दलाच्या वतीने चैत्यभूमी आणि आजबाजूच्या ठिकाणी स्वच्छता करण्यात आली.
- प्रदीप कांबळे, व्यवस्थापक, चैत्यभूमी
रस्त्यावर ओला खाऊ वाटप केल्याने कचरा जास्त होतो. तसेच तो खाऊ खराब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आम्ही सामाजिक संघटना बाहेर सुका खाऊ वाटण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला अनेक सामाजिक संघटनांनी प्रतिसाद दिला आहे. यामुळे अनुयायांना सोबत नेणे सोपे होईल आणि रस्त्यावरील गर्दी कमी होईल.
- बुधभूषण शिंदे, अध्यक्ष,आम्ही आंबेडकरवादी
२ डिसेंबरपासून आजपर्यंत स्वच्छतेचे काम केले जात आहे. स्वच्छता ही एक सेवा आहे. अनुयायांची गैरसोय होऊ नये, कचरा साचू नये याची आम्ही काळजी घेतो.
- मंगेश गायकवाड, पालिका कर्मचारी
शिवाजी पार्क परिसरात मोठ्या प्रमाणात जेवण वाटप केले जाते. त्यामुळे बाहेर सुका खाऊ दिल्यास अनुयायांना ते सोबत ठेवणे सोपे होईल. रस्त्यावरील गर्दीही कमी होईल. बाहेर खाऊ वाटप करणाऱ्या संस्थांनी यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.
- निलेश मोहिते, अध्यक्ष, दलित युथ पँथर
