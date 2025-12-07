नागपूरचे तापमान ८.५ अंशावर
मुंबईतील गारव्यात हळूहळू वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : कोकणातील डहाणू, अलिबाग आणि रत्नागिरीमध्ये गारवा वाढत असून, डहाणूत किमान तापमान १८.२ अंश सेल्सिअस इतके खाली आले आहे. विदर्भात थंडीचा सर्वाधिक प्रकोप जाणवत असून, नागपूरमध्ये किमान तापमान ८.५ अंश, तर वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यांतही १० अंशांच्या आसपास नोंदवण्यात आले.
मध्य महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक, कोल्हापूर या भागांतही रात्रीच्या तापमानात घट जाणवत आहे. पुण्यात १२.९ अंश आणि नाशिकमध्ये १२.६ अंश तापमान नोंदले गेले असून, सामान्यापेक्षा तापमान घटले आहे. मुंबई शहरात हिवाळ्याचा गारवा हळूहळू वाढत आहे. हवामान खात्याच्या नोंदींनुसार मुंबई (कुलाबा) येथे किमान तापमान २२.६ अंश, तर सांताक्रूझ वेधशाळेत २०.३ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले. हे तापमान सामान्यापेक्षा किंचित जास्त असले तरी रात्री आणि सकाळच्या वेळी थंडीची जाणीव स्पष्टपणे होत आहे. पुढील २४ तासांत मुंबई शहर आणि उपनगरांत आकाश अंशतः ढगाळ राहणार आहे. दिवसाचे कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस, तर रात्रीचे किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवसांत मुंबई आणि आसपासच्या भागात गारवा आणखी वाढण्याची शक्यता असून, नागरिकांनी अशा वेळी उबदार कपड्यांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
