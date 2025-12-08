वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरमचे मुंबईत आयोजन
मुंबई, ता. ८ : वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरम २०२५चे आयोजन मुंबईत १९ आणि २० डिसेंबरला करण्यात आले आहे. त्याची यंदाची थीम नवोपक्रम, स्वावलंबन आणि समृद्धी अशी आहे. या फोरममध्ये भारतासह जगभरातील अग्रगण्य उद्योगपती, धोरणकर्ते, उद्योजक आणि जागतिक गुंतवणूकदार सहभागी होतील. सर्वसमावेशक विकास, उद्योजकतेचा विस्तार आणि हिंदू सांस्कृतिक मूल्यांवर आधारित संपत्ती निर्मिती या विषयांवर विचारविनिमय केला जाईल. केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल, जेएसडब्ल्यू समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सज्जन जिंदाल तसेच ‘पेटीएम’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय शेखर शर्मा हे यातील प्रमुख वक्ते आहेत. देशाच्या उद्योजकीय व आर्थिक परिसंस्थेला बळकटी देण्यावर या चर्चेमध्ये भर दिला जाणार आहे.
