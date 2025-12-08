विरोधी पक्षनेतेपदावरून अंतर्गत संघर्ष उफाळला
ठाकरे गट पुन्हा फुटीच्या उंबरठ्यावर?
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा तिढा आता पक्षफुटीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याची चर्चा रंगली आहे. या पदासाठी कोकणातील एक वरिष्ठ नेते इच्छुक होते; मात्र ‘मातोश्री’ने दुसरेच नाव पुढे केल्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटात आणखी एक फूट पडण्याची दाट शक्यता आहे. या संभाव्य फुटीवरून भाजप-शिवसेनेतही तीव्र मतभेद उफाळल्याचे वृत्त आहे.
नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन आणि राजकीय भूकंप समीकरण बनले आहे. यंदाही विरोधी पक्षनेतेपदाच्या मुद्द्यावरून मोठा राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नारायण राणे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर कोकणातून शिवसेनेचा एक ‘पावरफुल’ नेता भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.
शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर ‘मातोश्री’ची ताकद कमी झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांना अनेक विश्वासू सहकारी सोडून गेले. अशा कठीण परिस्थितीतही कोकणातील हा नेता ‘मातोश्री’सोबत एकनिष्ठ राहिला. सत्ताधाऱ्यांच्या आक्रमणाला पुरूनही उरला. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद देऊन त्यांना योग्य मान मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. अचानक या पदासाठी आमदार आदित्य ठाकरे यांचे नाव पुढे करण्यात आल्यामुळे ते नाराज झाले आहेत. त्यामुळे ते १० आमदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीत असल्याची सूत्रांकडून माहिती मिळत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर एकमेकांचे नेते फोडण्याच्या मुद्द्यावरून भाजप-शिवसेना संघर्ष उफाळला होता. त्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्लीवारीनंतर तह झाला. काही दिवसांची शांतता लाभल्यानंतर आता या नेत्याला भाजपमध्ये घेण्यास शिंदे गटाने विरोध दर्शविल्याचेही समजते.
प्रवेशाला शिंदे गटाचा विराेध
मुळात ठाकरे यांच्या आमदारांना भाजपने प्रवेश देऊ नये, असा आग्रह शिंदे गटाचा आहे. पक्षप्रवेश अटळ असेल, तर हे आमदार भाजपमध्ये नव्हे तर शिंदे गटाच्या शिवसेनेत यावेत, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे. फुटीच्या उंबरठ्यावर असलेले हे आमदार भाजपमध्येच जाण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे यावर तोडगा कसा काढावा, या विवंचनेत भाजप नेते आहेत. याचा अंतिम फैसला आता दिल्लीतून होण्याची शक्यता आहे.
