कूपर रुग्णालयाचा आयुक्तांकडून आढावा
सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडेकोट करण्याचे निर्देश
मुंबई, ता. ९ ः विलेपार्ले येथील डॉ. रूस्तम नरसी कूपर रुग्णालयातील उपचार व्यवस्था आणि एकूण सेवांचा महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मंगळवारी (ता. ९) पाहणी करून आढावा घेतला. रुग्णांना भेडसावणाऱ्या समस्या तातडीने सोडवण्यासह रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे त्यांनी निर्देश दिले.
गगराणी यांनी रुग्णालयात सुरक्षा यंत्रणा कडेकोट करण्यावर विशेष भर दिला. रुग्णांच्या नातलगांकडून वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अनुचित वागणुकीला आळा घालण्यासाठी संपूर्ण रुग्णालय परिसर सीसीटीव्ही निगराणीखाली आणावा आणि अभ्यागत व्यवस्थापन प्रणाली काटेकोरपणे राबवावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. आयुक्तांनी पाहणीची सुरुवात अपघात विभागातून केली. तत्काळ उपचार व्यवस्था, स्वच्छता, औषधसाठा, बेडची उपलब्धता आणि नोंदणी प्रक्रियेचा त्यांनी तपशीलवार आढावा घेतला. त्यानंतर सामान्य व विशेष उपचार विभाग, प्रसूतिगृह, बालरोग विभाग, शस्त्रक्रिया कक्ष, कॅथ लॅब, प्रयोगशाळा आणि औषध वितरण केंद्राची पाहणी करण्यात आली. विद्यमान व्यवस्थेत आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. या वेळी रुग्णांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या व सूचनांची माहिती घेण्यात आली. प्राप्त तक्रारी व मागण्यांची तत्काळ दखल घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले गेल्याचे प्रशासनाने सांगितले. या पाहणीवेळी उपआयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) शरद उघडे, अधिष्ठाता डॉ. सुधीर मेढेकर, पदव्युत्तर अधिष्ठाता डॉ. नीलम रेडेकर, वैद्यकीय अधीक्षक देव शेट्टी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
कामे पूर्ण करण्याचे आदेश
रुग्णालयातील यंत्रसामग्रीची स्थिती, मनुष्यबळ, तांत्रिक अडचणी आणि प्रलंबित दुरुस्ती कामांबाबतही गगराणी यांनी माहिती घेतली. निश्चित कालमर्यादेत सर्व दुरुस्ती आणि सुविधा उन्नतीकरणाची कामे पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन अधिक काटेकोरपणे राबवून रुग्णालय परिसर स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
