अनिल अंबानी यांच्या दोन कंपन्यांविरोधात गुन्हा
अनिल अंबानी यांच्या दोन कंपन्यांविरोधात गुन्हा
कर्जप्रकरणी सीबीआयचे मुंबई, पुण्यात छापे
मुंबई, ता. ९ : युनियन बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या तक्रारीआधारे अनिल अंबानी यांच्या उद्योगसमूहातील रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स लिमिटेड या कंपन्यांच्या प्रवर्तक, संचालकांविरोधात गुन्हा नोंदवल्याची माहिती मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिली.
नोंद गुन्ह्यांच्या तपासासाठी सीबीआयने मंगळवारी होम फायनान्स कंपनीचे तत्कालीन संचालक जय अनमोल अंबानी आणि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पूर्णवेळ संचालक रवींद्र सुधाळकर यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी छापे घातले, तर सीबीआयच्या अन्य पथकाने त्याच सुमारास कमर्शिअल फायनान्स कंपनीचे मुंबईतील कार्यालय आणि संचालक देवांग मोदी यांच्या पुणे येथील निवासस्थानी शोधाशोध सुरू केली. सीबीआय प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जय अनमोल हे अनिल अंबानी यांचे चिरंजीव आहेत. छापा कारवाई सुरू असून, गुन्ह्यांशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे हाती लागत आहेत.
सीबीआयनुसार, अंबानी यांच्या होम फायनान्स कंपनीने युनियन बँकेसह अन्य १७ बँका, वित्तसंस्था आणि कॉर्पोरेट संस्थांकडून एकूण ५,५७२.३५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज कट रचून, हेतुपुरस्सर बुडवून सर्व बँका, वित्तसंस्थांची फसवणूक करण्यात आली. त्यामुळे २२८ कोटी रुपयांचा तोटा झाला, असा आरोप युनियन बँकेने तक्रारीत केला. रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स कंपनीने बँक ऑफ महाराष्ट्रसह तब्बल ३१ बँका आणि वित्तसंस्थांकडून अशाच प्रकारे ९,२८० कोटींचे कर्ज घेतले आणि बुडवले. त्यामुळे ५७.४७ कोटींचा तोटा झाल्याचा आरोप बँक ऑफ महाराष्ट्रने केला. या दोन्ही कंपन्यांची तक्रारदार बँकांकडील कर्ज खाती एनपीए आणि घोटाळेबाज म्हणून घोषित झाली आहेत. या दोन्ही बँकांसह रिलायन्स होम फायनान्स व कमर्शिअल फायनान्स कंपन्यांच्या अन्य कर्ज खात्यांमधील व्यवहारांचा सखोल तपास केला जाणार आहे, असे सीबीआय प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.