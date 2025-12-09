मुंबई
वर्ध्यातील एमडी कारखाना उद्ध्वस्त
मुंबई : महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) वर्धा जिल्ह्यात सुरू असलेला एमडी या रासायनिक अमली पदार्थ उत्पादनाचा कारखाना उद्ध्वस्त केला. ऑपरेशन हिंटरलॅन्ड या सांकेतिक नावाने ७ व ८ डिसेंबरदरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. त्यात मुख्य आरोपीसह तिघांना अटक करण्यात आली. तसेच १९२ कोटी मूल्य असलेला तयार एमडीचा साठा आणि २४५ किलो रसायने आणि कच्चा माल जप्त करण्यात आला. वर्ध्यापासून साधारण ६० किलोमीटर अंतरावरील करंजा गावात जंगलसदृश भागात हा कारखाना सुरू होता, असे डीआरआयकडून सांगण्यात आले.