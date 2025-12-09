प्रभागनिहाय याद्यांच्या प्रसिद्धीस मुदतवाढ
प्रभागनिहाय याद्यांच्या प्रसिद्धीस मुदतवाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादी प्रक्रियेसंदर्भात सुधारित कार्यक्रम मंगळवारी (ता. ९) जाहीर केला. त्यानुसार प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करण्याची अंतिम तारीख १० डिसेंबरऐवजी १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच मतदारयादी प्रसिद्धीस पाच दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे.
राज्यातील २९ महापालिकांसाठी मतदारयादी कार्यक्रम यापूर्वी १४ ऑक्टोबर आणि २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला होता. प्रारूप मतदारयादीवरील हरकतींसंदर्भात निर्णय घेऊन अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्याची मूळ तारीख १० डिसेंबर होती; मात्र अद्ययावत प्रक्रियेसाठी आयोगाने वेळापत्रकात बदल केला आहे. मतदारयादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि त्रुटीविरहित करण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम बदल करण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. महापालिका निवडणुकांचे औपचारिक वेळापत्रक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
...
सुधारित वेळापत्रक
प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयादी प्रसिद्धी : १५ डिसेंबर २०२५
मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्धी : २० डिसेंबर २०२५ (पूर्वी १५ डिसेंबर)
मतदान केंद्रनिहाय मतदारयादी प्रसिद्धी : २७ डिसेंबर २०२५ (पूर्वी २२ डिसेंबर)
