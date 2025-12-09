मोबाईल रॅक खरेदीचा चौकशी अहवाल गुलदस्त्यात
मोबाईल रॅक खरेदीचा चौकशी अहवाल गुलदस्त्यात
एशियाटिक सोसायटी पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि ग्रंथवैभवाचा दोनशेहून अधिक वर्षाचा इतिहास असलेली एशियाटिक सोसायटी अनेक अर्थाने गाजत आहे. यामध्ये मोबाईल रॅक खरेदीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. एशियाटिक व्यवस्थापन समितीने २०२४ मध्ये पुस्तके ठेवण्यासाठी गरजेहून अधिक मोबाईल रॅक खरेदी केले होते. धर्मादाय आयुक्तांकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर याची चौकशी झाली; मात्र या चौकशीला चार महिने उलटून गेले तरी चौकशी अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे चौकशीचे नेमके झाले काय, अशी शंका आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
एशियाटिक व्यवस्थापन समितीने २०२४ मध्ये पुस्तके ठेवण्यासाठी कपाटामधील खण (लोखंडी प्लेट) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात केवळ ६५ ते ७० लोखंडी प्लेट्सची गरज होती; मात्र गरज नसताना ९.५० लाख रुपये किमतीच्या एक हजार लोखंडी प्लेट्स खरेदी करण्यात आल्या. त्यातील प्रत्यक्षात केवळ शंभर ते दीडशे प्लेट्स वापरल्या गेल्या आहेत. आठ लाख रुपये किमतीच्या प्लेट्स धूळखात पडून आहेत. केवळ निधी उपलब्ध आहे म्हणून हा वायफळ खर्च करण्यावर काही सदस्यांनी आक्षेप घेतले; मात्र या आक्षेपाला व्यवस्थापन समितीने काही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे एशियाटिकच्या सोसायटीच्या एका सदस्याने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले; मात्र त्यावर उत्तर न मिळाल्यामुळे सदस्याने माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून संबंधित माहिती एशियाटिक संस्थेकडून मिळवली. या खरेदी व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार या सदस्याने मुंबईच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे केली. या तक्रारीवर धर्मादाय आयुक्त कार्यालय निरीक्षकांनी चौकशीसाठी पाचारण केले. २२ ऑगस्टला संबंधित अधिकाऱ्याने एशियाटिकला प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी केली. या चौकशीला चार महिने उलटून गेले आहेत; मात्र चौकशी अहवाल का आला नाही, या चौकशीचे नेमके काय झाले, यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
.....
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून याप्रकरणी चौकशी झाली; मात्र अजूनपर्यंत या संबंधीचा कुठलाही अहवाल एशियाटिक संस्थेकडे सादर केलेला नाही.
- प्रो. व्हिस्पी बालापोरीया, अध्यक्ष, एशियाटिक सोसायटी, मुंबई
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.