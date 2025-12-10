सहल नियम उल्लंघन पडणार महागात
सहल नियम उल्लंघन पडणार महागात
शालेय तसेच खासगी बसचालकांवर होणार कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : शालेय सहलींसाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने काही सूचना केलेल्या आहेत. त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. शालेय बस आणि खासगी बसचालकांना सहल नियम उल्लंघन केल्याबाबत परिवहन आयुक्त कार्यालयाने अहवाल मागितला असून, शालेय बस आणि खासगी बसचालकांवर कारवाई होणार आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अमलीबारी येथे ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एका शालेय बसला गंभीर अपघात झाला होता. यामध्ये एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू, तर अनेक विद्यार्थी जखमी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, आपल्या कार्यक्षेत्रातील शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, तसेच भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळता यावी, याकरिता खालील सूचनांची तत्काळ व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश परिवहन विभागाने प्रादेशिक कार्यालयांना दिले आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारे बसचालक व मालक यांच्यासाठी प्रशिक्षण व कार्यशाळांचे आयोजन तत्काळ करण्यात यावे.
वाहतुकीच्या नियमांचे व सुरक्षित वाहन चालनाचे प्रशिक्षण ः विशेषतः रहदारीच्या ठिकाणी व इतर ठिकाणीच्या रस्त्यांवर सुरक्षित वाहन चालविणे, वेगमर्यादेचे काटेकोर पालन आणि नियमांविषयी सखोल मार्गदर्शन करणे.
अग्निशमन व्यवस्थापन व प्रथमोपचार प्रशिक्षण ः बसमध्ये असलेल्या अग्निशमन उपकरणांचा वापर, आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित करावयाची उपाययोजना आणि जखमींना प्रथमोपचार देण्यासंबंधी प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
