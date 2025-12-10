मिठी गाळ उपसाप्रकरणी दोन कंत्राटदारांना अटक
मिठी गाळ उपसाप्रकरणी
दोन कंत्राटदारांना अटक
गाळ न उपसताच घेतले बिल; आर्थिक गुन्हे शाखेचा दावा
मुंबई, ता. १० : कोट्यवधींच्या मिठी नदी गाळ उपसा कंत्राटात गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपात बुधवारी (ता. १०) आर्थिक गुन्हे शाखेने दाेन कंत्राटदारांना अटक केली. मे. एस.एन.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कंपनीचा संचालक सुनील श्यामनारायण उपाध्याय आणि मे. एम. बी. ब्रदर्स फर्मचा भागीदार महेश मेदाराम पुरोहित अशी त्यांची नावे आहेत. न्यायालयाने त्यांना मंगळवार (ता. १६)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
नदीतून गाळ उपसून तो पनवेल, भिवंडी आणि अन्य ठिकाणी नेऊन टाकण्यासाठी या दाेघांना कंत्राट मिळाले होते. प्रत्यक्षात या दोघांनी कचराभूमी म्हणून दाखवलेले भूखंड भाडेकराराने घेण्यासाठी तयार केलेले दस्त बनावट असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. भूखंड मालकांनी आपली जागा या कंत्राटदारांना भाड्याने दिलेली नाही. भाडेकरारांवरील स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावरून गाळ न उपसता, तो ठरलेल्या ठिकाणी न टाकता या दोघांनी खोट्या नोंदी करून महापालिकेकडून कोट्यवधींचे बिल घेतल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. त्याआधारे या दोघांना अटक करण्यात आल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने सांगितले. या प्रकरणात एजंट केतन कदम, जय जोशी आणि कंत्राटदार शेरसिंग राठोर यांनाही अटक करण्यात आली होती.
