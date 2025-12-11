‘मदारी गँग’चा पर्दाफाश
‘मदारी गँग’चा पर्दाफाश
स्थानकावर विश्वासात घेऊन फोन पे, गुगल पेमधून पैसे लुटणारे चार जण अटक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : लोकमान्य टिळक टर्मिनस परिसरात प्रवाशांना विश्वासात घेऊन त्यांचे मोबाईल हस्तगत करणे आणि त्यातील फोन पे, गुगल पे यासारख्या अॅपद्वारे पैसे स्वतःच्या खात्यात ट्रान्स्फर करणे अशी फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा रेल्वे पोलिसांनी पर्दाफाश केला.
तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज आणि स्थानिक माहितीद्वारे नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे छापा टाकून पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून ७० हजार रुपये आणि तीन मोबाईल जप्त करण्यात आले.
पश्चिम बंगाल येथील २४ वर्षीय युवकाने १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी पोलिसांकडे तक्रार दिली होती. युवक एलटीटी स्थानकावर बसला असताना तिघांनी त्याला बोलण्यात गुंतवले आणि हातचलाखीने त्याचा मोबाईल घेतला. त्यानंतर इंडियन बँक खात्यातील ४०,७०० रुपये दुसऱ्या खात्यात ट्रान्स्फर केले.
तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जब्बार तांबोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू झाला. स्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता आरोपी दिसून आले. त्याचवेळी मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार ही टोळी ‘मदारी गँग’ची असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांचे वास्तव्य येवला (नाशिक) येथे असल्याचे समोर आले. त्यानुसार तपास पथकाने येवला येथे सापळा रचून चार आरोपींना अटक केली. शुभम तात्या मोढळे (२२), खुदबुद्दीन बशीर शेख (४२), नूर मोहम्मद बाबू मदारी (३२) आणि अल्ताफ नूर मोहम्मद मदारी (३५) असे चारही आरोपीचे नाव आहे. चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यातून ७० हजार रुपये रोख आणि तीन मोबाईल जप्त केले.
ही कारवाई पोलिस आयुक्त एम. राकेश कलासागर, पोलिस उपायुक्त प्रज्ञा जेडगे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त निलीमा कुलकर्णी यांच्या सूचनेनुसार करण्यात आली. पथकात एपीआय संगीता गावीत, पीएसआय शिंदे, हवालदार अहिरे, पाटील, बिडगर, कर्मचारी मैदाड, चौधरी, वाघमोडे, मोरे आणि सूर्यवंशी यांचा समावेश होता.
