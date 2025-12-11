एमएमजीपीएच्या टेंडरला ‘बंच बिड’ अट
एमएमजीपीएच्या टेंडरला ‘बंच बिड’ अट
फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर्स फाउंडेशनचा बहिष्कार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण (एमएमजीपीए)च्या टेंडर प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या ‘बंच बिड’ या नव्या अटीविरोधात ऑल फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर्स फाउंडेशन (एएफडीएलएचएफ)ने तीव्र नाराजी व्यक्त करत बहिष्कार जाहीर केला. फाउंडेशनच्या म्हणण्यानुसार ही अट कायदेशीरदृष्ट्या गैरप्रकाराची असून, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना थेट स्पर्धेबाहेर फेकणारी आहे.
फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी याबाबत आक्षेप नोंदवत सांगितले की, नव्याने समाविष्ट केलेल्या या अटीमुळे निविदाकारांना स्वतंत्र वस्तू किंवा उपकरणे पुरविण्याऐवजी संपूर्ण गटातील वैद्यकीय उपकरणे ‘एकत्रित बंडल’ स्वरूपात पुरवावी लागणार आहेत. बहुतांश भारतीय एमएसएमई उत्पादक एकेका विशिष्ट उपकरणाचे उत्पादन करतात. त्यामुळे अशा बंच बिड पद्धतीत पुरवठा करणे त्यांना शक्य होणार नसल्याचे अभय पांडे म्हणाले.
ही अट कौशल्याने तयार करून भारतीय एमएसएमई उत्पादकांना बाहेर ठेवण्यासाठीच लादण्यात आली आहे. कोणताही खरा भारतीय उत्पादक या बंच बिड संरचनेत सहभागी होऊ शकत नाही. ही अट भेदभावपूर्ण, मनमानी व पारदर्शक निविदा प्रक्रियेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे, असा आरोप पांडे यांनी केला. याशिवाय या अटीमुळे एमएसएमई कायदा, सार्वजनिक खरेदी धोरण यांचा भंग होतो आणि निवडक मोठ्या पुरवठादारांना एकाधिकारवादी फायदा मिळतो, असेही ते म्हणाले.
पूर्वीप्रमाणे कामकाजाची मागणी
एएफडीएलएचएफने संबंधित प्राधिकरणांना तत्काळ ‘बंच बिड’ अट मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणे ‘आयटम-वाइज बिडिंग’ पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली आहे. योग्य ती दुरुस्ती होईपर्यंत हा बहिष्कार कायम ठेवण्यात येईल, असे अभय पांडे म्हणाले. संबंधित हितधारकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
