इमारतीचा भाग कोसळून एकाचा मृत्यू; दोन जखमी

मुंबई, ता. ११ : दक्षिण मुंबईतील मशीद बंदर परिसरात गुरुवारी (ता. ११) रात्री एका इमारतीच्या बाल्कनीचा काही भाग कोसळल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत चहाच्या टपरीच्या मालकासह तिघे जखमी झाले. टपरीमालक मुकेश डेढोरे (वय २८) यांचा मृत्यू झाला आहे, तर अन्य दोघांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
रात्री ८ वाजून ५७ मिनिटांनी ही दुर्घटना घडल्याची माहिती मुंबई अग्निशमन दलाने दिली. मशीद बंदर रेल्वेस्थानकजवळ कोटक भवन परिसरातील या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनीचा काही भाग कोसळला. दुर्घटनेवेळी इमारतीखालील चहाच्या टपरीचे मालक आणि दोन ग्राहक जखमी झाले. त्यांना जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. शफीक इस्लाम (वय ४०), शालिकराम जयस्वाल (वय ५२) अशी जखमींची नावे आहेत. या दुर्घटनेनंतर अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन बचावकार्य सुरू केले.
