निरीक्षकांच्या कामांचे होणार पुनरवलोकन परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांचे प्रशासनाला आदेश
निरीक्षकांच्या कामांचे होणार पुनरावलोकन
परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांचे प्रशासनाला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः जर कायमस्वरूपी परवाना अर्जदारांपैकी १० टक्केपेक्षा कमी जण वाहन चालविण्याच्या चाचणीत नापास झाले असतील तर निरीक्षकांच्या कामाचे पुनरावलोकन करण्यात यावे, असे आदेश परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी प्रशासनाला नुकतेच दिले आहेत.
राज्यात घडणाऱ्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त अपघातांना चालकांची बेपर्वाई कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जर वाहन परवाना चाचणीत अपयशी होणाऱ्यांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर संबंधित प्रादेशिक व उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील निरीक्षकांचे काम तपासावे, असे निर्देश दिले आहेत. हे पुनर्विलोकन करण्याची जबाबदारी कार्यालयप्रमुखांवर असणार आहे.
दरम्यान, काही माजी परिवहन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘या नियमामुळे अप्रत्यक्षपणे निरीक्षकांना किमान १० टक्के लोकांना नापास करावे लागेल, ही अट अन्यायकारक आहे. कोणालाही लिखित आदेशाद्वारे नापास करायला सांगता येत नाही. सध्या बहुतांश परिवहन कार्यालयांच्या ठिकाणी चाचणीसाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा नाहीत. काही ठिकाणी या चाचण्या रस्त्यावर घेतल्या जातात आणि पाणी, शौचालयासारख्या मूलभूत सोयीदेखील नाहीत. परिवहन आयुक्तांनी सर्व चाचणी स्थळांवर एका महिन्यात सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत; मात्र ग्रामीण भागातील उघड्या मैदानांवर चाचण्या घेण्यात आल्यास, सीसीटीव्ही बसवणे व त्याची निगा राखणे अवघड ठरू शकते,’ असे निरीक्षकांनी म्हटले आहे.
रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९नुसार काटेकोरपणे प्रत्येक अर्जदाराची वाहन चालविण्याच्या कौशल्याची चाचणी घेणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून रस्ते सुरक्षेसाठी प्रशिक्षित चालक तयार होतील. त्या अनुषंगाने राज्यभर आधुनिक स्वयंचलित ड्रायव्हिंग चाचणी ट्रॅक उभारले जात आहेत. हे पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत कठोर व एकसमान चाचणी प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश परिवहन आयुक्तांनी दिले आहेत. सोबतच ऑनलाइन अपॉइंटमेंटसह, संबंधित वाहन निरीक्षकांची उपस्थिती, सीसीटीव्हीद्वारे चाचण्यांचे निरीक्षण इत्यादी बाबी सक्तीच्या करण्यात आल्या आहेत.
