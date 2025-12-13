गोवा सरकार परत करणार ते लॅपटॉप ठग वैभव ठाकरची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी समजताच निर्णय
गोवा सरकार परत करणार ‘ते’ लॅपटॉप
ठग वैभव ठाकरची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी समजताच निर्णय
‘सकाळ’ इम्पॅक्ट लोगो
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः ठग वैभव ठाकर याने दिलेले ३१ लॅपटॉप गोवा सरकारने ‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गोवा पोलिस मुख्यालयाने संबंधित पोलिस ठाण्यांना तातडीने संबंधित लॅपटॉप जमा करण्याचे फर्मान सोडले. ‘सकाळ’च्या ५ डिसेंबरच्या अंकात ‘मुंबईचा ठग गोवा सरकारवर मेहेरबान’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर या घडामोडी घडल्या.
गोवा पोलिसांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याने या वृत्तास दुजोरा देताना हे लॅपटॉप मुख्यालयात जमा करण्याच्या सूचना वरिष्ठांनी दिल्या आहेत. मात्र त्याचे कारण सांगता येणार नाही, असे सांगितले. एप्रिलमध्ये वैभव, त्याची पत्नी प्रियांका जैन यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष देसाई, महासंचालक अलोक कुमार आणि अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत ३१ अद्ययावत लॅपटॉप दान म्हणून दिले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी हे लॅपटॉप पोलिस दलाकडे सुपूर्द केले. या कार्यक्रमाची माहिती गोवा मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपल्या अधिकृत एक्स खात्यावरून दिली होती. प्रत्यक्षात हा कार्यक्रम झाला तेव्हा वैभव महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) दाखल केलेल्या गुन्ह्यात जामिनावर मुक्त होता. त्याच्याविरोधात कोट्यवधींचे चोरीचे सोने खरेदी-विक्रीचा आरोप होता.
तक्रारदाराचे मेल अनुत्तरित
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रथमवर्ग अधिकारी असल्याचे भासवत वैभवने मुंबईचे सराफा व्यावसायिक शैलेश जैन यांना २.८० कोटी रुपयांचा गंडा घातला. या गुन्ह्यात वैभव सध्या अटकेत आहे. जैन यांनी गोवा मुख्यमंत्री कार्यालय आणि पोलिस महासंचालक आलोक कुमार यांना ई-मेलद्वारे वैभवची पार्श्वभूमी, सध्या नोंद असलेल्या गुन्ह्यांबाबत माहिती देऊन त्याने केलेल्या या दानाचा आर्थिक स्रोत शोधावा, गोव्यातील वैभवच्या हालचालींवर नजर ठेवावी, अशी मागणी केली होती; मात्र हे मेल अद्यापही अनुत्तरित आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.