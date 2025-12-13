ससून डॉक बंदीविरोधात मच्छिमारांचा एल्गार
ससून डॉक बंदीविरोधात मच्छीमारांचा एल्गार
१६ डिसेंबरला भव्य लाँग मार्च; आझाद मैदानात महासभा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : ससून डॉक बंदराच्या अस्तित्वाला निर्माण झालेल्या धोक्याविरोधात सर्व मच्छीमार संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, मंगळवार (ता. १६) सकाळी ९ वाजता ससून डॉक ते आझाद मैदान, असा भव्य लाँग मार्च आणि महासभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मच्छीमार संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘१३ नोव्हेंबरला ससून डॉकसाठी तसेच कोळी मच्छीमार बांधव व भगिनींसाठी ‘काळा दिवस’ ठरला. ससून डॉक बंदर बंद करण्याच्या हालचालींमुळे हजारो मच्छीमार, मासेविक्रेते, हमाल, वाहतूकदार आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे उपजीविकेचे साधन धोक्यात आले आहे. ससून डॉक बंदर वाचवण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. आता नाही तर कधीच नाही.’ असा इशारा देत संघटनांनी या आंदोलनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. यासोबतच मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केटसह इतर होलसेल मार्केट सुरक्षित ठेवण्याचीही जोरदार मागणी करण्यात येत आहे. या मच्छीमार संघटनांनी मुंबईकर नागरिक, व्यापारीवर्ग आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी या लढ्याला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले आहे.
या संघटना होणार सहभागी
मच्छीमार संघटनांच्या आंदोलनात कोळी महासंघ व ससून डॉक मासेमारी बंदर बचाव कृती समितीसह महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ, मच्छीमार सर्वोदय सहकारी सोसायटी (कुलाबा-कफ परेड), श्री मार्तंड प्रसन्न कुलाबा मत्स्योद्योग विविध कार्यकारी सोसायटी, मल्हारी मार्तंड मच्छीमार सोसायटी (रेवस), ससून डॉक मासेविक्री महिला वेल्फेअर असोसिएशन, अखिल भारतीय मच्छीमार कृती समिती, मरोळ मच्छीमार बाजार समिती, दर्यावती महिला संघ आदी संघटना सहभागी होणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.