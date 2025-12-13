अखेर प्राध्यापक भरतीचा गुंता सुटला
...अखेर प्राध्यापक भरतीचा गुंता सुटला
‘६०+४०’चे सूत्र ठरले; चंद्रकांत पाटील यांची विधान परिषदेत माहिती
संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. १३ ः राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि वरिष्ठ महाविद्यालयातील रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीचा गुंता अखेर सुटला. राज्यपाल आणि कुलपतींनी यापूर्वीच्या ‘८०+२०’च्या गुणाच्या सूत्राऐवजी ‘६०+४०’ गुणांच्या नव्या सूत्राला मान्यता दिली. त्यामुळे राज्यात रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत दिली. तसेच महाविद्यालय स्तरावर पाच हजार ११२ वरिष्ठ प्राध्यापक पदांना वित्त विभागाने मान्यता दिल्याने राज्यात मोठी भरती होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीबाबत ‘सकाळ’ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून याविषयीचे वास्तव उजेडात आणले होते. त्याचे पडसाद आज विधान परिषदेत उमटले. सदस्या प्रज्ञा सातव आणि विक्रम काळे यांनी विद्यापीठातील पदभरतीसंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील चर्चेत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्राध्यापकांच्या पाच हजार ११२ पदांना वित्त विभागाची आणि कुलपतींनीही ‘६०+४०’ सूत्राला मान्यता दिल्याचे सांगितले. त्यानुसार ६० गुण उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, पीएच.डी., संशोधन लेख आदींना, तर उर्वरित ४० पैकी २० गुण प्रत्यक्ष मुलाखतीला आणि २० गुण मुलाखतीदरम्यानच उमेदवारांकडून शिकवण्याच्या प्रात्यक्षिकांसाठी असेल, असे त्यांनी सांगितले.
लवकरच प्रक्रिया पूर्ण!
दरम्यान, शिक्षक आमदार काळे यांनी भरती प्रक्रियेसंदर्भात २७ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात ही भरती यूजीसीच्या नियमांप्रमाणे करावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ही भरती करणार काय, असा सवाल केला, त्यावर मंत्री पाटील यांनी राज्यात आता प्राध्यापकांची भरती करण्याचे निश्चित झाले आहे. प्राध्यापकांच्या भरतीचा सविस्तर अभ्यास करून येत्या काही दिवसांत कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे मंत्री पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
