रात्रशाळेच्या प्रश्नांचे विधानपरिषदेत पडसाद
शिक्षकांच्या समायोजनासाठी प्रयत्न; शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन
सकाळ ईम्पॅक्ट :
संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबईसह राज्यातील पटसंख्येअभावी बंद पडत असलेल्या रात्रशाळांच्या अनेक प्रश्नांचे शनिवारी (ता. १३) विधान परिषदेत पडसाद उमटले. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी या शाळा टिकल्या पाहिजेत, अशी भूमिका सरकारची असल्याचे सांगितले. तसेच २०२५-२६ चे संचमान्यतेत रात्रशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, या शाळांमधून अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे दिवसांच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
मुंबईसह राज्यातील रात्रशाळा सरकारच्या चुकीच्या धोरणासह पटसंख्येमुळे बंद होत असल्याने त्यासंदर्भात ‘सकाळ’ने ‘रात्रशाळा अंधारात’ अशी वृत्तमालिका चालवली होती. त्यातून रात्रशाळांचे भयावह वास्तव समोर आणले गेले. त्याचे पडसाद विधान परिषदेत आज उमटले. शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून रात्रशाळा वाचविण्यासाठी सरकारने या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत आपली धोरणे शिथिल असण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच संचमान्यता आणि अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांवरही सवालही उपस्थित केला. त्यावरील उत्तरात राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी रात्रशाळेच्या संचमान्यतेतील कमाल वयोमर्यादा २०२५-२६ च्या संचमान्यतेत करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे १८ वर्षांवरील विद्यार्थ्यांच्या सर्व नोंदीदेखील त्या ठिकाणी घेण्यात आलेल्या आहेत. याच्यातला कुठलाही शिक्षक हा जर का अतिरिक्त झाला असेल, तर त्याला दिवसाच्या शाळेमध्ये समायोजित करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले.
--
कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी रात्रशाळांवरील तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ‘युडायस पोर्टल’वर रात्रशाळांतील १८ वर्षांवरील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड तपासून त्याची नोंद घेण्याची मुभा शाळांना देण्यात आली होती. रात्रशाळांमध्ये औपचारिक शिक्षण दिले जात असून, कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम व आर्टिफिशल इंटेलिजन्स वा अन्य नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत राज्य शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्याकडे विचारणा करून निर्णय घेण्याचे नियोजित असल्याची माहिती दिली.
