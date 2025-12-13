‘हाऊसिंग स्टॉक’ निर्माण करणार!
नागपूर, ता. १३ : जुन्या लोकांना तातडीने घरे देणे तसेच नव्या प्रकल्पांकरिता मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हाउसिंग स्टॉक निर्माण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत केली.
महाराष्ट्रात तसेच मुंबईमध्ये वन, कांदळवन, सीआरझेड, इत्यादी ठिकाणी मूळ स्थितीत पुनर्विकास होऊ शकत नाही. तसेच बऱ्याचशा पायाभूत प्रकल्प जसे की रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, पाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प इत्यादींना जलद गतीने पुढे नेण्यासाठी पीएपीची गरज भासते. त्याचप्रमाणे समाजातील गरीब गरजू घटकांना जसे गिरणी कामगार, डब्बेवाले, माथाडी इत्यादींना घरे देण्याचे शासनाने धोरण स्वीकारलेले आहे. या सर्वांना वेळेवर घरे देता याकरीता मोठ्या प्रमाणात राज्य स्तरावर हाउसिंग स्टॉकची आवश्यकता लागणार आहे. म्हणूनच याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
