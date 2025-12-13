एसआरए देखभाल निधी दीड लाखांपर्यंत मिळणार
लिफ्टसाठी सौरऊर्जेचा विचार; भातखळकर यांच्या मागणीला यश
मुंबई, ता. १३ ः झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील टॉवरमध्ये स्थलांतरित झालेल्या रहिवाशांवर अवाजवी देखभाल शुल्काचा भार पडू नये म्हणून सोसायटीला मिळणाऱ्या कॉर्पस फंडाची रक्कम दीड लाखांपर्यंत नेली जाईल, अशी आम्ही सरकारने विधानसभेत दिली आहे.
या प्रश्नावर कांदिवली पूर्वचे भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सरकारने वरील माहिती दिली आहे. या योजनेत झोपडीवासीयांना स्वतःच्या मालकीची घरे नि:शुल्क मिळतात; मात्र टॉवरमध्ये गेल्यानंतर वीजबिल आणि मासिक मेंटेनन्सचा खर्च त्यांना परवडत नाही. विकसकाकडून मिळणाऱ्या कॉर्पस फंडातून हा खर्च भागवता येत नाही, असे भातखळकर यांनी सांगितले.
त्यावर राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दोन निर्णय जाहीर केले. त्यानुसार सोसायटीच्या देखभाल खर्चासाठी मिळणाऱ्या कॉर्पस फंडाची किमान रक्कम ४० हजारांवरून एक ते दीड लाखांपर्यंत केली जाईल. टॉवरच्या उंचीनुसार ही रक्कम वाढवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. तर इमारतींवरील वीजबिलाचा बोजा कमी करण्यासाठी लिफ्ट आणि सामायिक दिव्यांसाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्याचा पर्याय भातखळकर यांनी सुचवला. तो पर्याय मान्य करताना इमारतीला ओसी देण्यापूर्वी इमारतीवर सोलर पॅनेल बसवणे सक्तीचे केले जाईल, असे भोयर यांनी सांगितले. यामुळे हजारो कुटुंबीयांना आर्थिक दिलासा मिळेल, अशा शब्दांत भातखळकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.
